Įstatymo pataisos leis greičiau gauti atsakymą iš valstybinių institucijų

Įstatymo pataisas, numatančias pirmenybę skaitmeniniam viešojo sektoriaus ir privačių asmenų susirašinėjimui, įregistravo Seimo narys Lukas Savickas.

Naujas projektas, pasak jo iniciatoriaus, ne tik gerokai palengvins valstybės institucijų teikiamų paslaugų prieinamumą, pagerins jo kokybę, bet duos ir finansinės naudos.

Įstatymo pataisų iniciatorius Seimo narys L. Savickas siūlo nustatyti, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo, gauto per E. pristatymo sistemą, elektroniniu būdu elektroninių ryšių priemonėmis ar pateikto paštu, kai jame nurodytas pageidaujamas administracinio sprendimo gavimo būdas yra elektroninių ryšių priemonėmis, turi priimti per dvigubai trumpesnį terminą nei iki šiol – per 10 darbo dienų nuo gavimo dienos. Tuo tarpu, jei asmuo prašo atsakymą pateikti kitais būdais, viešojo administravimo subjektui lieka šiai dienai galiojantis 20 darbo dienų terminas.

Deja, gyvendami skaitmeninėje visuomenėje iš valstybinių institucijų vis dar gauname popierinius laiškus, kurių pateikimo „operatyviu“ pavadinti tikrai negalima.

„Garsiai deklaruojame, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms ir kad turi būti sudarytos maksimaliai patogios sąlygos gyventojams ne tik gauti paslaugas, bet ir reikiamą informaciją. Deja, gyvendami skaitmeninėje visuomenėje iš valstybinių institucijų vis dar gauname popierinius laiškus, kurių pateikimo „operatyviu“ pavadinti tikrai negalima. Šios įstatymo pataisos būtų pirmas žingsnis link viešojo sektoriaus paslaugų prieinamumo gerinimo ir galimybės gauti reikiamus atsakymus operatyviai“, – įstatymo pataisų rengimo motyvus vardija L. Savickas.

Informacija, teikiama elektroniniu būdu, bus pateikiama per trumpesnį laiką, taip skatinant asmenis rinktis ir naudoti elektronines ryšio priemones ir užtikrinant paprastesnę valstybės institucijų tarpusavio ir išorinę komunikaciją su juridiniais ir fiziniais asmenimis.

„Naujai parengtas įstatymo projektas gerokai sutrumpins atsakymo laukimo terminą ir, tikiu, prisidės prie viešojo sektoriaus teikiamų paslaugų kokybės gerinimo. Taip pat turėsime ir papildomų teigiamų pokyčių. Pirma, aplinkosaugoje, nes sumažės popieriaus naudojimas viešojo administravimo institucijose, antra – įstaigos netruks pajusti ir ekonominę tokio sprendimo naudą: sumažės išlaidos ne tik popieriui, bet ir spausdinimui bei vokams, pašto išlaidos“, – naujos įstatymo redakcijos privalumus vardija parlamentaras.

Šiuo metu galiojančiame Viešojo administravimo įstatyme yra numatyta, kad jeigu asmuo nėra nurodęs pageidaujamo informacijos gavimo būdo, jie pateikiami tokiu būdu, kokiu buvo gautas prašymas ar skundas, o atsakymas dėl asmens kreipimosi turi būti pateiktas per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.