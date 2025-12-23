Įtarimų korupcijos byloje sulaukusi Agnė Silickienė atleista iš Vyriausiosios rinkimų komisijos

Antradienį už tai balsavo 68 parlamentarai, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
A. Silickienė pati pasitraukė iš VRK narių. Jos atleidimą teikė Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, anksčiau ir delegavusi A. Silickienę į VRK.
Ši partija turės pasiūlyti naują VRK narę.
Pagal Rinkimų kodeksą komisijos narius skiria ir atleidžia Seimas.
Demokratų lyderis Saulius Skvernelis anksčiau BNS sakė, kad A. Silickienė taip pat sustabdė narystę partijoje.
BNS rašė, kad gruodžio viduryje teisėsauga pranešė, jog A. Silickienė drauge su kitais asmenimis yra įtariama kyšininkavimu Valstybinėje augalininkystės tarnyboje.
Tyrimo duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai reikalauta ir gauta stambūs kyšiai už tokių krovinių gabentojams Augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Teisėsauga įtaria, kad bendra kyšių suma galėjo siekti 1,5 mln. eurų.
