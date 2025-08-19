Įvertino, kiek skausminga valdžios netektis Skverneliui

Plačiau šia tema pakomentavo apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas.
– Kiek skausminga netektis S. Skverneliui?
– Manau, kad tikrai didelis praradimas yra Seimo pirmininko postas. Tai yra ir komandai praradimas, nes yra dvi ministerijos, ten dirbantys žmonės, Seimo pirmininko sekretoriatas ir panašiai. Bet tolimesnėje perspektyvoje, kalbant apie artėjančius metus, aišku, kad tie praradimai bus kompensuoti, nes, manau, kad koalicijai, tokiai, kokia ji dabar formuojasi, bus dirbti labai sunku ir tam yra daug priežasčių.
– Kiek dėl S. Skvernelio perėjimo į kitą barikadų pusę sustiprėtų opozicija?
– Jau opozicija yra labai stipri. S. Skvernelis taip pat yra stiprus politikas, turintis aukštą pasitikėjimą, neieškantis žodžio kišenėje ir, be jokios abejonės, su tokia opozicija turbūt niekas reikalų nenorėtų turėti. Turint galvoje, kai tu turi tokį pažeidžiamumą, kalbant apie „Nemuno aušros“ lyderį, šiuo metu teisiamą, ir labai tikėtina, kad turėsime nuteistą nusikaltėlį, kuris bus vienas iš koalicijos partnerių.
Socialdemokratai turi aibę skaidrumo problemų ir šiuo metu murkdosi skandaluose, susijusiuose su tiesiog elementaria korupcija, kuriuos nagrinėja teisėsaugos institucijos. „Valstiečiai“ pabirę, jų yra nedaug ir kiekvienas – su savo atskira nuomone. Kritikuoti bus nesunku, o tie, kas kritikuos, bus tikrai stiprūs.
– Giedriaus Drukteinio feisbuke išsakyta mintis: „Nori turėti bėdų – pykis su Skverneliu“, esą politikai taip kalbasi tarpusavyje. Jūs dirbote su S. Skverneliu, tad tikrai žinote, ką tai galėtų reikšti?
– Tikrai taip. Mums teko pyktis su S. Skverneliu, bet didelių problemų tikrai neturėjau. Galbūt problemos yra tada, kai tu turi tikrai ilgą liežuvį ir tas liežuvis ne visada spėja paskui darbus. Pavyzdžiui, G. Drukteinis – nežinau, ar savo kaklaraištį suvalgė, kai lažinosi, kad Gintautas Paluckas liks poste.
Dabar reikės ieškoti kitų atpirkimo ožių.
Man toks jausmas, kad socialdemokratai tiesiog neadekvačiai vertina politinę realybę ir dabar jiems reikėtų daryti viską, kad užsitikrintų tam tikrą naują pradžią – kalbant apie skaidrumą, patikimumą, partnerius. Bet jų nauja pradžia greičiausiai bus žymiai prastesnė negu buvusi. Tiesą pasakius, žiūrint į naujus veidus, galimus koalicijoje, tai ten, mano galva, tų skandalų ir problemų bus tik daugiau. Dėl visko kaltinti S. Skvernelį buvo galima, kol jis buvo šalia. Gal jį ir reikėjo pasilikti šalia. Dabar reikės ieškoti kitų atpirkimo ožių.
– Ar naujasis Seimo pirmininkas – Juozas Olekas? O gal yra ir kita versija?
– Neabejotinai J. Olekas turėjo būti Seimo pirmininku, formuojant pirmą kartą šią koaliciją. Tačiau demokratų pozicija buvo aiški: be Seimo pirmininko kėdės jie neis į koaliciją. Aš pats buvau liudininkas – kalbėjausi su daug šaltinių, pats J. Olekas atėjo į frakciją ir pasakė, kad socialdemokratai sutinka su demokratų reikalavimais. Šitoje situacijoje yra šiek tiek paradoksas, ar ne?
Socialdemokratai skandaluose, dėl jų byra Vyriausybė, traukiasi G. Paluckas, bet jie iš tų skandalų išeina su papildomu postu, praradę savo koalicijos partnerius, patys su jais atsisveikinę. Tai, tiesą pasakius, nežinau, kiek tai yra įžvalgu, bet akivaizdu. Man klausimas ne dėl Seimo pirmininko, o dėl to, ar R. Žemaitaitis, nepaisant Valstybės saugumo departamento prieštaravimų, vis dėlto taps pono J. Oleko vicepirmininku Seime. Jeigu taps – tai akivaizdu, kad jokių principų neliko.
– Ko gali norėti naujieji koalicijos žaidėjai?
– Jeigu paskaitytume ankstesnius „valstiečių“ įrašus, tai ten buvo siūlymų atšaukti visus mokesčių reformos klausimus, daug buvo priekaištų. Dabar toks jausmas, kad reikės mažinti savo apetitus ir akivaizdu, kad daugelis jų norų, net ir dabar sakomų, valstybei kainuos per daug.
Kol kas girdime labai daug su išlaidomis susijusių klausimų. Pavyzdžiui, nauja būsima premjerė, jeigu ją patvirtins Seimas, sako, kad didins pensijas, minimalų mėnesio atlyginimą. Čia siūloma vėlgi atsisakyti arba mažinti mokesčius, arba atsisakyti lengvatų. Visa tai kainuoja. Tai akivaizdu, kad būnant valdžioje, iš opozicijos pozicijų tu gali kritikuoti, gali siūlyti. Būnant valdžioje reikės tuos pinigus rasti. „Valstiečiams“ teks tiesiog prisitaikyti prie realybės – nebekritikuoti savo koalicijos partnerių, o girti už kai kuriuos kvailus sprendimus.
