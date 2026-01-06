Įvertino Trumpo pretenzijas: čia turi būti padėtas taškas

Taip ji kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) praėjusią savaitę vėl pareiškus, kad Danijai priklausanti autonominė Grenlandija turėtų tapti Jungtinių Valstijų dalimi.
„Tikrai galvojame, kad tarptautinė teisė turi būti gerbiama ir Grenlandija šiuo metu nors ir autonominė, tačiau yra Danijos karalystės dalis ir čia turėtų būti padėtas taškas“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė A. Skaisgirytė.
Pasak jos, amerikiečiai Grenlandijoje gali būti ir kitais būdais, pavyzdžiui, investuodami.
„Ta prasme amerikiečiai gali būti Grenlandijoje ir kai kuriais kitais būdais, turbūt pelningesniais negu naudojant, sakykim, paprastą karinę jėgą“, – kalbėjo patarėja.
Europos šalys pastarosiomis dienomis reiškė solidarumą su Danija ir ragino JAV atsisakyti grasinimų.
„Sudėtingas klausimas“, ar JAV veiksmai Venesueloje nepažeidė tarptautinės teisės
Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais sako, kad klausimas, ar JAV veiksmai Venesueloje nepažeidė tarptautinės teisės, yra sudėtingas, tačiau Lietuva negedi iš šalies išgabento venesueliečių autoritarinio prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro).
„Sudėtingas klausimas dėl tarptautinės teisės čia, tačiau Venesuelos prezidentas nėra nėra tas, kurio gedėtume“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė patarėja.
Ji pakartojo poziciją, kad Lietuva nepripažino N. Maduro teisėtai išrinktu Venesuelos prezidentu, režimu nebuvo patenkinta ir venesueliečių tauta.
Pasak patarėjos, dabar svarbu taikiai perduoti valdžią, surengti naujus Venesuelos prezidento rinkimus.
Paklausta, ar nėra taip, kad Lietuva ir ES nedrįsta kritikuoti JAV dėl amerikiečių buvimo pagrindiniais saugumo garantais, A. Skaisgirytė atsakė, kad „bent jau šiandien neįsivaizduojame Europos saugumo be Jungtinių Amerikos Valstijų paramos“.
„Gal kažkada vėliau tai pasieksime tokį lygį savo ginkluočių, kad galėtume jaustis saugūs, bet kartoju, šiai dienai be Jungtinių Valstijų Europos Sąjunga negali jaustis saugi“, – sakė prezidento patarėja.
Ji tvirtino nematanti rizikų, kad JAV veiksmai gali paskatinti nedraugiškus Vakarams režimus elgtis pažeidžiant tarptautinę teisę.
Pasak A. Skaisgirytės, tai jau vyksta.
„Agresyvioms, dažniausiai diktatorinėms valstybėms naudoti kažkokius tai metodus nieks nesutrukdys, tarptautinė teisė joms nesutrukdys“, – teigė ji.
BNS skelbė, kad JAV praėjusią savaitę netikėtai surengė oro smūgius prieš kelis taikinius Venesuelos teritorijoje, sučiupo N. Maduro ir išgabeno jį į Ameriką teisti dėl narkotikų kontrabandos ir terorizmo.
Pirmadienį N. Maduro teisme pareiškė esąs nekaltas.
JAV teigia pereinamuoju laikotarpiu valdysianti Venesuelą. Laikinąja prezidente pirmadienį prisiekė N. Maduro režimo viceprezidentė Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges).
