 Jansonas: atmesti „Nemuno aušros“ kandidatą dėl partiškumo neatitiktų Konstitucijos

2025-09-19 11:43
Augustas Stankevičius (BNS)

Prezidento patarėjas Frederikas Jansonas sako, kad atmesti „Nemuno aušros“ kandidatą vien todėl, kad jis priklauso partijai, prieštarautų Konstitucijai.

Frederikas Jansonas
Frederikas Jansonas / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Visi puikiai suprantame, kad atmesti kandidatą, nes jis priklauso partijai, greičiausiai neatitiktų Konstitucijos dvasios, – „Delfi“ penktadienį sakė šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. – Žmones reikia vertinti pagal jų gebėjimus, įdirbį ir pačią reputaciją. Šiuo atveju laukiame kandidatų.“

„Kol buvo partijų sutarimas, kad „Nemuno aušrai“ (...) pasilaikyti toliau, gerai. Dabar visi šaukia, kad tai neteisinga, puiku, pasiūlykite bent tuos partinius“, – pridūrė jis.

Anksčiau šalies vadovas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad „aušriečių“ į ministrus netvirtintų, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. Šią savaitę jis jau teigė, kad su tokiais kandidatais vis tik susitiktų.

Pastaruoju metu daugiausia iššūkių kyla „Nemuno aušrai“ randant kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus. Kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 ministrų.

Dėl šios situacijos „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis anksčiau šią savaitę grasino palikti koaliciją, tačiau galiausiai persigalvojo.

Ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, diskusijas koalicijos nariai pratęsė ir penktadienį, svarstydami susidariusią situaciją. Tarp variantų – galimybė mainytis ministerijomis.

„Nemuno aušrai“ šiuo metu priklauso Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, „valstiečiams“ – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai – Teisingumo ministerija, o socialdemokratams – visos likusios.

Rugpjūtį sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.

Ir jei jau Lietuvos prezidentas nežino ar pamiršo LR Konstituciją ar kas formuoja vyriausybę , tai mano nuomone , bet kuris iš patarėjų galėjo priminti . Dabar, mano pagarba prezidentui išnyko kaip dūmas . Kas valdo ir kokios jų KOMPETENCIJOS , kurios reikalauja ir ją TIKRINA pokalbių metu p. Prezidentas galima tikėtis ? Gal jis ir vėl klysta ar nežino ?
0
0
Nu tu matai :)
Tiek ilgai reikėjo " galvoti " ...išvadinti vatinukais , antilopėmis ir net teroristais , nors pasirodo NA Žemaitaitis buvo teisus ? Be pagarbos. Skaitykite LR Konstituciją prieš dalindamiesi pažadus ir rengdami " gėdos " mitingus. Gėda bemoksliams su " aukštesniu išsilavinimu " ____Vilnius, lapkričio 11 d. (BNS). Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį pareiškė, kad socialdemokratų ir demokratų sprendimas į valdančiąją koaliciją įtraukti „Nemuno aušrą“ buvo klaida, ir pažadėjo neskirti šios partijos narių ministrais būsimojoje Vyriausybėje.
0
0
