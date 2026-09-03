Juozas Olekas: stebuklų nebus

„Žiūrėkit, mes nepadarysime čia kažkokio stebuklo, bet reikia ieškoti vieno, kito kelio, kokio nors kontakto. Mes negalime išsiskirti ir pasakyt, kad mes čia dabar kažką pakeisime ir viskas pagerės, bet mūsų tikslas – ieškoti galimybių, kad mes galėtume perduoti savo žinią“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė J. Olekas.
„Reikia nenusileisti, bet reikia ieškoti galimybės, kaip paveikti, kad režimo sprendimai pasikeistų“, – pridūrė jis.
Anot parlamento vadovo, tarnybos nuolat palaiko kontaktus su Minsko režimu techniniame bei tam tikrame ministerijų lygmenyje, juos periodiškai atnaujina.
Taip jis kalbėjo po susitikimo su Baltarusijos opozicijos lydere Sviatlana Cichanouskaja.
Seimo pirmininkas taip pat pabrėžė, kad sankcijos Minsko režimui turėtų būti ne švelninamos, o griežtinamos.
„Mes laikomės tos pozicijos, kad sankcijos turi būti stiprinamos, nes, kaip minėjo kolegė (S. Cichanouskaja – BNS), beveik 900 politinių kalinių yra įkalinti kalėjimuose, – kalbėjo J. Olekas. – Mes pasisakome, kad politiniai kaliniai būtų paleisti, bet pasikeitimų, kurie leistų mažinti sankcijas ir galvoti, kad tas sankcijų sumažinimas duos dar didesnį efektą demokratijai, nematome.“
Pirmąsias sankcijas Aliaksandro Lukašenkos režimui Lietuva įvedė 2020 metais po masinių represijų, kurių imtasi prieš tūkstančius protesto dalyvių, reikalavusių panaikinti prezidento rinkimų rezultatus ir surengti sąžiningus rinkimus.
Nuo 2022-ųjų vasario 1-osios Lietuva yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV, reaguodamos į žmogaus teisių pažeidimus Baltarusijoje, 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai šios šalies kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“.
Sankcijas baltarusiškoms trąšoms po kurio laiko pritaikė ir ES, jos dar metams pratęstos šį vasarį.
Amerikiečiai šiemet sankcijas atšaukė, o vėliau kreipėsi į Lietuvą ir kitas regiono šalis dėl galimybių trąšų tranzitą atnaujinti.
Susitikime su Baltarusijos opozicijos lydere dalyvavęs Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas Žygimantas Pavilionis siūlo iki naujų derybų dar metams atnaujinti europines sankcijas nuvykti tiesiogiai pasikalbėti su kolegomis JAV.
„Terminas sankcijų pratęsimo ateina vasarį, sutampa su mūsų pirmininkavimu, ir aš pasiūliau iki to termino važiuoti į Vašingtoną, kuris, tikėtina, bus su nauju kongresu, kuris mažiau tiesiai šviesiai norės flirtuot su Lukašenka, ir pabandyt, sutelkus visas jėgas, kartu su Valstybės departamento sekretoriumi Marco Rubio (Marku Rubijumi), (...) pasakyt Trumpui, kad baigtų mus spausti dėl sankcijų nuėmimo tiesiai šviesiai“, – žurnalistams sakė konservatorius.
Anot politiko, su tokiu siūlymu sutiko visi – ir S. Cichanouskaja, „ir kairieji, ir dešinieji“.
Spaudimas dėl sankcijų atšaukimo, Ž. Pavilionio teigimu, šiuo metu švelnesnis, tačiau išlieka, anot jo, didžiausia grėsmė, kad jų atsisakyta bus per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai pirmąjį 2027 metų pusmetį.
„Jeigu mes išduotume Baltarusiją per mūsų pirmininkavimą, tai mes tada galėtume daryt kokias tik nori konferencijas pirmininkavimo metu, bet tos gėdos mes jau nesuvaldytume“, – akcentavo parlamentaras.
„Žinant, kad spaudimas yra ir tokia grėsmė artėja, mums reikia labai aktyviai veikti dabar, o ne vasarį ar po vasario, kai jau bus šaukštai po pietų“, – teigė jis.
(be temos)
(be temos)
(be temos)