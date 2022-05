Kaip ukrainiečiai jaučiasi po lietuvių nupirkto „Bayraktar“?

„Esame labai dėkingi lietuvių tautai už tokią greitą pagalbą. Labai jaučiame pagalbą iš Lietuvos institucijų, Vyriausybės, bet čia labai džiugu buvo dėl to, kad paprasti Lietuvos žmonės surinko šias lėšas. Ukrainoje daug savanorių organizacijų renka lėšas, bet tai nevyksta taip greitai. Dėl to mus labai nustebino tas terminas, per kurį surinkta tokia didžiulė pinigų suma“, – padėką reiškė O. Kornijenka.

Ukrainos Aukščiausios Rados pirmininko pavaduotojas sakė, kad nei Ukrainos valdžia, nei visuomenė nėra pasiryžusi kompromisui su Rusija.

„Mes kovosime iki tol, kol susigrąžinsime visas savo teritorijas – toks yra mūsų požiūris į tai. Su tuo sutinka ir Ukrainos visuomenė – 85 proc. žmonių pasisako dėl jokio kompromiso su Rusijos Federacija. Kalbant apie tai mes turime ir Donbasą, ir Krymą. Mažų mažiausiai galime grįžti prie status quo, t. y. tokių sienų, kokios buvo iki vasario 24 d., o vėliau tik laikas parodys, kaip bus. Mūsų prezidentas yra pasiruošęs kalbėtis su Rusijos prezidentu, bet jų pusė arba nenori, arba nuolat nepasiruošusi deryboms“, – tikino O. Kornijenka.

Laukiame NATO susitikimo Madride ir tikimės, kad durų mums niekas neužtrenks.

Kai kurie didžiųjų Europos Sąjungos (ES) valstybių lyderiai atsargiai kalba apie Ukrainos narystę ES ir NATO – siūlo panašias alternatyvias sąjungas, kurios taip pat užtikrintų Ukrainos saugumą. O. Kornijenka pabrėžė, kad Ukrainos narystė ES ir NATO yra pagrindinis tikslas, tačiau ir dėl alternatyvų galima kalbėtis.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Europos Sąjunga yra mūsų tikslas, taip pat NATO. Tai net įrašyta Ukrainos pagrindiniame ir svarbiausiame įstatyme – Konstitucijoje. Birželio pabaigoje turi įvykti Europos vadovų susitikimas, per kurį mes tikimės, kad mums bus suteiktas kandidatės statusas. Laukiame NATO susitikimo Madride ir tikimės, kad durų mums niekas neužtrenks. Tiek Boriso Johnsono siūlymai, tiek kitų vadovų – kodėl gi ne, galime pakalbėti. Tai skirtingi formatai, kurie vis tiek sustiprintų mūsų saugumą, bendradarbiavimą, pavyzdžiui, ir humanitarinėje srityje. Su Lietuva mes turime jo tiek, kad galime manyti, jog turime savo mažą Ukrainos ir Lietuvos sąjungą“, – sakė O. Kornijenka.

Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO Parlamentinėje asamblėjoje susitiko Europos ir kitų pasaulio valstybių lyderiai. O. Kornijenka teigė išgirdęs daug pažadų.

„Priėjome daug aptarimų įvairiais klausimais, ypač tada, kai buvome susitikę su JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Turkijos delegacijomis. Žinoma, buvo daug ir pažadų, bet yra visiškai normalu, nes tai yra politika. Turbūt, kad jų toks pašaukimas, tik tikslas turėtų būti daryti politinius sprendimus. Po šios savaitės pašnekesių tikiu, kad Vyriausybės jau galės daryti tikslius veiksmus. Ukraina buvo šios asamblėjos dėmesio centre. Ne paslaptis, kad priimta daug deklaracijų. Tikimės, kad bent Madrido susitikime bus atnaujinta NATO strategija, kurioje neliks vietos Rusijai“, – lūkesčiais dalinosi O. Kornijenka.

