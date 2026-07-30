KAM: Lietuva ir Nyderlandai susitarė dėl keitimosi įslaptinta informacija

„Šis susitarimas sudarys sąlygas saugiai keistis įslaptinta informacija tarp Lietuvos ir Nyderlandų Karalystės gynybos ministerijų bei kitų atsakingų institucijų. Jame nustatyti šalių įsipareigojimai ir reikalavimai, užtikrinantys įslaptintos informacijos apsaugą, įskaitant vizitų organizavimo tvarką, įslaptintos informacijos perdavimo procedūras, pažeidimų nagrinėjimo tvarką, išlaidų pasidalijimą ir kitus praktinius aspektus“, – teigė D. Ivoškis.
Ministerijos teigimu, šis susitarimas – sėkmingų Lietuvos ir Nyderlandų nacionalinio saugumo institucijų derybų rezultatas. Deryboms buvo būdinga konstruktyvi bendradarbiavimo, skaidrumo ir abipusės pagarbos dvasia, atspindinti abiejų valstybių įsipareigojimą stiprinti Europos gynybos bendradarbiavimą.
„Pasirašytas susitarimas dėl įslaptintos informacijos apsaugos yra dar vienas žingsnis stiprėjant Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės bendradarbiavimui platesnėje saugumo srityje“, – išplatintame pranešime sakė Nyderlandų ambasadorius.
Pasak KAM, be tiesioginės naudos, kurią suteikia galimybė keistis įslaptinta informacija ir užtikrinti jos apsaugą, susitarimas sukuria tvirtą teisinį ir procedūrinį pagrindą saugiam institucijų bendradarbiavimui.
Jis taip pat sudaro prielaidas glaudesniam bendradarbiavimui įgyvendinant būsimas gynybos programas, bendrus projektus ir strategines iniciatyvas.
Anot ministerijos, Nyderlandų Karalystė yra viena iš didžiausią indėlį į NATO Daugianacionalinę kovinę grupę Lietuvoje teikiančių valstybių.
Šalis taip pat aktyviai prisideda prie Lietuvos krašto apsaugos sistemos stiprinimo – trejų metų laikotarpiui skyrė NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje vadovą, Šiaulių aviacijos bazėje buvo dislokavusi integruotas oro ir priešraketinės gynybos sistemas „Patriot“, nuolat bendradarbiauja ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimo srityje, kartu dalyvauja dvišalėse ir daugiašalėse saugumo bei gynybos programose.
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