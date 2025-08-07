Kandidatei į premjeres jau tenka aiškintis dėl vyro verslo

Anot politikės, visuomenininko Andriaus Tapino paskelbta informacija apie jos vyrui Ukrainos teismo skirtą nuobaudą nėra tiksli.
„Visų pirma, dėkojame visuomenininkui Andriui Tapinui už keliamus klausimus, kurie svarbūs žmonėms, tačiau reikia patikslinti vieną detalę – Vismantui Ruginiui atskira piniginė bauda nebuvo skirta. Baudos pobūdis – konfiskuotos prekės, kurių vertė 235969,65 grivinos (4900–5000 eurų)“, – BNS perduotame komentare teigė I. Ruginienė.
Anot jos, gabendama naudotą popieriaus laminavimo mašiną pirkėjui V. Ruginio įmonė „Magnio forma“ kartu įdėjo šiai mašinai priklausančius, pradėtus naudoti laminavimo plėvelių rulonų likučius.
„Ukrainos muitininkų šie likučiai buvo sutraktuoti kaip atskira prekė, vėliau įvertinti 235969,65 grivinos (4900–5000 eurų) ir konfiskuoti valstybės naudai“, – tvirtino I. Ruginienė.
A. Tapinas ketvirtadienį savo paskyroje „Facebook“ paskelbė, kad pernai birželį Ukrainos teismas pripažino, jog I. Ruginienės sutuoktinis V. Ruginis įveždamas į Ukrainą apie toną spaustuvėms skirtų prekių, jų nedeklaravo. Dėl to teismas konfiskavo prekes ir dar skyrė 5 tūkst. eurų baudą.
Paskelbtoje Ukrainos Užgorodo teismo sprendimo ištraukoje teigiama, kad bendrovės „Magnio forma“ atstovas V. Ruginis muitinės įstaigai kaip prekių gabenimo pagrindą pateikė melagingą informaciją apie prekių pavadinimą, kiekį, svorį ir vertę.
Pernai spalį dalyvaudama Seimo rinkimuose I. Ruginienė deklaravo, kad jos sutuoktinis yra bendrovių „Poligrafa“ ir „Eurospauda“ direktorius, taip pat įmonių „Magnio forma“ bei „Ekonota“ akcininkas.
BNS rašė, kad valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumas trečiadienį į premjero pareigas vietoj atsistatydinusio Gintauto Palucko nutarė nominuoti socialinės apsaugos ir darbo ministrę I. Ruginienę.
Penktadienį ji planuoja susitikti su prezidentu Gitanu Nausėda.
