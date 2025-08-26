 Ruginienė nori protingesnių už save

Ruginienė nori protingesnių už save

2025-08-26 10:45
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Kandidatė į ministrus pirmininkus Inga Ruginienė nežada skubėti burdama patarėjų komandą.

Socialdemokratė pabrėžia norinti būti apsupta už save protingesnių žmonių.

„Esu pati laimingiausia tada, kada mano komandoje yra už mane daug stipresni žmonės ir daug daugiau žino nei aš. Jeigu man pavyks tokią komandą susirinkti, manau, galėsime įveikti bet kokius iššūkius“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.    

„Kai atėjau į (Socialinės apsaugos ir darbo) ministeriją, visos komandos neturėjau. Tikrai neskubėsiu ir dabar. Noriu atsirinkti geriausius žmones“, – pridūrė ji.

Naujoji Vyriausybė ir premjerės komanda formuojama iš šių pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. 

