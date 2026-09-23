Katelynas apie vyksiančius protestus dėl migracijos: svarbu, kad jie nepavirstų riaušėmis

„Šiuo atveju aš tikrai kelčiau atsakomybės klausimą savivaldybei“, – trečiadienį po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio žurnalistams sakė M. Katelynas.
Ministras atkreipė dėmesį, kad Nacionalinio susivienijimo protestui savivaldybė išdavė leidimą susirinkti iki 200 žmonių, tačiau, pasak jo, organizatoriai į mitingą kviečia atvykti ir autobusais iš kitų Lietuvos miestų, todėl dalyvių skaičius gali būti didesnis.
„Nebūkime naivūs – į tą mitingą susirinks tikrai daugiau asmenų. Matėme, kad organizuojami ir autobusai, tą informaciją mes turime“, – teigė ministras.
M. Katelynas taip pat perspėjo protesto organizatorius užtikrinti, kad renginys neperaugtų į neramumus, primindamas 2021 m. prie Seimo vykusias riaušes.
„Organizatorius norėčiau įspėti, kad savo renginį organizuotų taip, kad nekiltų jokių grėsmių ir jis nepavirstų riaušėmis ar kažkuo panašiu“, – sakė ministras.
„Jeigu, sakykime, mitingo metu iškiltų kažkokių incidentų, tarnybos tam yra pasiruošusios. Na, tikrai negalima atsakyti už kiekvieną – tarnybos turi ir savo pajėgumus. Jie irgi riboti, natūralu, bet iš esmės atsakomybė šiuo atveju tenka ir organizatoriams“, – pridurė jis.
Organizatorius norėčiau įspėti, kad savo renginį organizuotų taip, kad nekiltų jokių grėsmių ir jis nepavirstų riaušėmis ar kažkuo panašiu.
V. Sinica: svarbu, kad protesto dalyviai nepasiduotų provokacijoms
Nacionalinio susivienijimo pirmininkas V. Sinica, reaguodamas į ministro perspėjimus dėl galimų neramumų spalio 3 dieną planuojamame proteste, teigia, kad organizatoriai renginio metu ragins dalyvius elgtis taikiai ir nepasiduoti provokacijoms.
„Mano intencija yra prieš renginį ir per renginį akcentuoti, ko negalima daryti, kaip nesielgti, ką daryti, kad viskas praeitų taikiai, kultūringai ir civilizuotai“, – trečiadienį po NSGK pasitarimo žurnalistams sakė V. Sinica.
Jis taip pat teigė, kad policija ir kitos tarnybos turėtų reaguoti į galimas provokacijas bei atsižvelgti į organizatorių signalus.
„Man labai svarbu, kad policija ar kitos tarnybos, kurios ten dalyvaus, reaguotų į organizatorių ženklus. Jeigu matome, kad kažkas turi kokį šaukiantį plakatą, kelia įtampą ar panašiai, reikia tokius žmones išvesti arba bent sudrausminti“, – sakė V. Sinica.
Anot jo, įtampa dėl migracijos neturėtų būti nukreipta į musulmonų bendruomenę.
„Mano intencija – šitos akcijos nukreipimas nuo musulmonų bendruomenės prie politinių institucijų“, – akcentavo jis.
V. Sinica taip pat kritiškai įvertino Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą pakeisti protesto vietą. Anot jo, anksčiau tokiais atvejais būdavo siekiama skirtingų renginių organizatorius suburti bendram dialogui.
„Anksčiau, mano patirtimi, būdavo taip, kad visus norinčius vienu metu vienoje vietoje susodindavome prie stalo ir pasikalbėdavome. Jie susitardavo, kokiu atstumu ir panašiai, dialogo būdu“, – kalbėjo Nacionalinio susivienijimo pirmininkas.
Jo teigimu, protesto vietos pakeitimas gali padėti sumažinti galimas įtampas, nes renginys vyks toliau nuo kitos tą pačią dieną planuojamos akcijos.
„Mes manome, kad yra dvi institucijos, iš esmės sprendžiančios migracijos klausimus: Seimas ir Vyriausybė. (...) Taigi persikėlėme prie Vyriausybės. Manau, kad tai yra geras sprendimas ir saugumo požiūriu, nes taip deeskaluojamos tam tikros įtampos“, – pažymėjo V. Sinica.
Jis taip pat patvirtino, kad leidime nurodytas 200 dalyvių skaičius buvo pasirinktas kaip konservatyvus vertinimas.
„Jeigu bus daugiau, tai bus daugiau, bet apsidraudžiant nurodėme tiek“, – sakė V. Sinica.
Neišdavė leidimo protestuoti prie Seimo
Kaip skelbta, spalio 3 dieną vyksiantis Nacionalinio susivienijimo protestas prieš masinę imigraciją turėjo vykti Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, tačiau Vilniaus miesto savivaldybė leidimo renginiui neišdavė. Vietoje to protestą leista organizuoti Vinco Kudirkos aikštėje, kurioje išduotame leidime numatyta iki 200 dalyvių.
Vilniaus miesto savivaldybė nurodė, kad leidimas renginiui prie Seimo nebuvo išduotas, nes toje pačioje vietoje ir tuo pačiu metu anksčiau buvo suderintas kitas renginys – pilietinė akcija „Pasipriešinti rasizmo balsui“. Pagal galiojančią tvarką toje pačioje vietoje tuo pačiu metu negali vykti du skirtingi masiniai renginiai.
Partijos pirmininkas V. Sinica teigė, kad toks savivaldybės sprendimas jam buvo netikėtas, tačiau protestą rengti ketinama ir pakeitus jo vietą.
Anot V. Sinicos, protestu bus siekiama atkreipti politikų dėmesį į imigracijos politiką, griežtesnę nusikaltusių užsieniečių deportaciją, migrantų įdarbinimą užsienyje ir leidžiamą migrantų skaičių. Jis pabrėžė, kad protestas, anot jo, nukreiptas ne prieš musulmonus, o prieš politinius sprendimus, susijusius su imigracijos politika.
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