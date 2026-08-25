Katelynas siūlo keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams

„Reaguodamas į pasikeitusią geopolitinę situaciją ir nuolat kintančias hibridines grėsmes, aš, kaip vidaus reikalų ministras, matau poreikį keisti šaunamojo ginklo naudojimo reguliavimą. Pareigūnas, saugodamas valstybę, gindamas žmogaus gyvybę, viešąją tvarką ar atremdamas realią grėsmę, turi tiksliai žinoti, kada jis gali ir kada privalo panaudoti šaunamąjį ginklą“, – Eltai perduotame komentare teigė M. Katelynas.
„Aš visada palaikiau ir palaikau mūsų pareigūnus, todėl įstatymas turi būti aiškus ne tik tarnyboms, bet ir visuomenei. Negalime reikalauti iš pareigūno drąsos, ryžto ir atsakomybės, o paskui, kai jis teisėtai atlieka pareigą, pasodinti jo į kaltinamųjų suolą vien už tai, kad gynė valstybę ir jos piliečius. Pareigūnas, teisėtai ginantis valstybę ir žmogų, neturi bijoti, kad dėl savo pareigos atlikimo pats taps kaltinamuoju. Todėl mano iniciatyva šiuo metu rengiami teisės aktų pakeitimai, kuriuos pristatysiu artimiausiu metu“, – akcentavo jis.
Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas – tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas.
Konflikto metu esą taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Tokią informaciją remdamasis šaltiniais pranešė naujienų portalas „Lrytas“.
Reaguodamas į šią informaciją M. Katelynas pareiškė, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių VSAT vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų. Vėliau pranešta apie R. Liubajevo sprendimą atsistatydinti iš pareigų.
Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtinais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina, kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui.
Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybei ar sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui.
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