Katelynas: šiuo atveju VSAT vadas negalėtų likti pareigose

„Jeigu žiniasklaidoje paviešintos aplinkybės pasitvirtintų, nematyčiau galimybės R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigų“, – penktadienį feisbuke rašė M. Katelynas.
Taip jis kalbėjo portalui „Lrytas“ penktadienį paskelbus, kad per incidentą Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje liepos pabaigoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pasienio pareigūnų, migrantai bandė jį nutempti link Baltarusijos teritorijos.
Portalo šaltinių duomenimis, minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Tai portalui patvirtino ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas.
Taip pat, anot „Lryto“, R. Liubajevas pasienio pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą.
Dėl šios situacijos ministras penktadienį susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene.
„Susitikime aptarėme paviešintą informaciją ir būtinybę užtikrinti visapusišką, objektyvų bei nešališką ikiteisminį tyrimą. Išsakiau poziciją, kad prokuratūra turėtų įvertinti, ar šiam tikslui užtikrinti tyrimas neturėtų būti perduotas iš VSAT kitai kompetentingai ikiteisminio tyrimo institucijai. Šį procesinį sprendimą savarankiškai priims prokuratūra“, – teigia M. Katelynas.
Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius pažymėjo, jog situacija „apaugo įvairiomis interpretacijomis“, o visas incidento detales atskleis tarnybinis patikrinimas.
„Aš laukčiau nedarant iš to politikos, objektyvaus, skaidraus ir aiškaus atsakymo po tarnybinio atlikto tyrimo, kas buvo padaryta gerai, gal buvo padaryta klaidų ir kas taisytina, ar jeigu yra kažkieno kaltė, kas kažko nepadarė“, – žurnalistams penktadienį sakė ministras pirmininkas.
Jis taip pat pabrėžė, jog kalbėti apie tarnybos vado R. Liubajevo atsakomybę yra per anksti.
Vykstant ikiteisminiams tyrimams VSAT nurodė negalinti BNS pakomentuoti šio įvykio aplinkybių.
Pirmasis apie incidentą pasienyje praėjusią savaitę pranešė portalas „Delfi“. Jo duomenimis, Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą.
R. Liubajevas ne kartą paneigė teiginius, kad pareigūnai galėjo būti užpulti, anot jo, tokio fakto VSAT nepavyko nustatyti.
Be to, prokuratūra praėjusią savaitę praplėtė ir perkvalifikavo liepos 27 dieną pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje.
Tyrimas taip pat praplėstas siekiant patikslinti pradinius duomenis bei patikrinti viešai skelbiamą informaciją apie aplinkybes, susijusias su atsakingų VSAT pareigūnų, organizavusių valstybės sienos stebėjimo, kontrolės ir apsaugos funkcijas ir jas vykdžiusių, veiksmais ir objektyviai, nešališkai įvertinti nustatytus faktus.
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