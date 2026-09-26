 Katelynas: sprendimas dėl naujo VSAT vado – spalio pradžioje

Katelynas: sprendimas dėl naujo VSAT vado – spalio pradžioje

2026-09-26 17:32
Benjaminas Auryla (ELTA)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sprendimą dėl naujo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado planuoja paskelbti spalio pradžioje.

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Martynas Katelynas
Martynas Katelynas / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Ministras, įvertinęs visas aplinkybes, savo sprendimą dėl naujo VSAT vado planuoja paskelbti spalio pradžioje“, – Eltai teigė ministro patarėjas komunikacijai Šarūnas Dvareckas.

Pirmadienį M. Katelynas žurnalistams teigė jau turintis kandidatą į VSAT vadovo postą, tačiau jo pavardės viešinti nepanoro, kol nėra baigtos visos kandidatui taikomos patikros.

ELTA primena, kad rugpjūtį naujienų portalas „Lrytas“, remdamasis šaltiniais, pranešė apie Lazdijų rajone, pasienyje su Baltarusija, įvykusį incidentą tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų. Vienas pareigūnas esą buvo aptalžytas, o kitą bandyta nusitempti į Baltarusijos pusę.

Reaguodamas į šią informaciją, vidaus reikalų ministras M. Katelynas teigė, kad pasitvirtinus duomenims nebematytų galimybių R. Liubajevui toliau eiti VSAT vado pareigas.

Rugpjūčio 17 d. M. Katelynas pranešė, kad R. Liubajevas nusprendė trauktis iš pareigų. VSAT jis vadovavo nuo 2019 m., o 2024 m. buvo paskirtas antrai kadencijai.

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Martynas Katelynas
VSAT
naujas vadas

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