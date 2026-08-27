Katelynas su Baltijos jūros regiono šalių kolegomis aptars atsparumą hibridinėms grėsmėms

Susitikime dalyvaus Airijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Norvegijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos ministrai.
Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija, jame daugiausia dėmesio ketinama skirti bendrų atsparumo priemonių stiprinimui, reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, dezinformaciją ir kitas hibridines atakas prieš kritinę infrastruktūrą bei demokratinius procesus.
„Hibridinės grėsmės neturi valstybių sienų, todėl ir mūsų atsakas negali būti tik nacionalinis. Dronai, dezinformacija ar išpuoliai prieš kritinę infrastruktūrą šiandien yra ne pavienės grėsmės, o bendras šių dienų grėsmių paveikslas. Turime būti pasirengę ne tik reaguoti, bet ir užkirsti kelią – operatyviai keistis informacija, telkti pajėgumus ir veikti kaip vienas regionas“, – sako M. Katelynas.
Vidaus reikalų ministro teigimu, Baltijos jūros regiono valstybės susiduria su vis labiau tarpusavyje susijusiomis saugumo grėsmėmis, todėl praktinis bendradarbiavimas ir gebėjimas greitai bei laiku keistis informacija tampa vienu svarbiausių atsparumo elementų.
„Kritinė infrastruktūra yra mūsų visos gynybinės sistemos dalis – jos apsauga turi būti tarp prioritetų. Turime iš anksto numatyti, kaip priešas bandys mus išbandyti, ir būti pasirengę atsakymą duoti dar prieš žalai tampant faktu“, – pabrėžė ministras.
Susitikimas vyks Europoje dažnėjant incidentams dėl to, ką Vakarų vyriausybės vadina hibridiniu karu.
Šį mėnesį Leipcigo oro uoste, kuris yra pagrindinis Ukrainai siunčiamų ginklų logistikos mazgas, buvo rastas dronas su sprogmenimis, o policija detonatoriui pašalinti pasitelkė išminavimo robotą.
Dar praėjusią savaitę Rumunijos naikintuvui sunaikinus jūrinį droną per incidentą, dėl kurio Bukareštas apkaltino Rusiją, EK pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) pasmerkė prieš ES nukreiptą „hibridinio karo“ kampaniją.
Dronų įskridimai fiksuoti ir Baltijos šalyse. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.
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