Kaunas Airijoje su ES gynybos ministrais aptars paramą Ukrainai, saugumo klausimus

Jame daugiausia dėmesio bus skiriama ES karinės paramos Ukrainai didinimui ir Ukrainos gynybos pramonės integravimui į ES struktūras.
Ministrai taip pat aptars ES karinės misijos Ukrainai remti (EUMAM Ukraine) plėtrą, efektyviau prisidedant prie pagalbos teikimo Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, saugumo situaciją ES kaimynystėje, kritinės infrastruktūros apsaugą ir jūrinio saugumo užtikrinimą.
Neformalų ES gynybos ministrų susitikimą organizuoja Airija, šiuo metu pirmininkaujanti ES Tarybai. Nuo 2027 metų sausio 1 dienos pirmininkavimą perims Lietuva.