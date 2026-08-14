Kaunas: aiškinamasi Latvijoje numušto drono kilmė

„Renkama informacija, kas tai per objektas, kodėl jis čia skrido ir ta informacija bus patikslinta, kai bus surinkta“, – žurnalistams penktadienį sakė R. Kaunas.
NATO naikintuvai bepilotį numušė Balvų savivaldybėje.
Lietuvos Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis, galimai Rusijos elektroninės kovos priemonių paveiktas dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos.
Jį numušė orlaiviai, pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Pasak krašto apsaugos ministro, bepilotį matė visų trijų Baltijos šalių oro pajėgos.
„Mes jau ne vieną kartą įsitikinome, kad NATO oro gynybos misija yra labai efektyvi Baltijos regione ir sugeba objektus, kurie pažeidžia mūsų Baltijos regiono oro erdvę, neutralizuoti“, – pabrėžė R. Kaunas.
Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, dronas Lietuvos oro erdvės nekirto.
Anksčiau šiemet Latvijoje sudužo bei sprogo keli dronai. Spėjama, Rusijos paveikti ukrainiečių orlaiviai buvo įskridę ir į Lietuvos teritoriją.
Premjeras tikino, jog norisi tikėti, kad ateityje tokių incidentų pavyks išvengti, tačiau, anot jo, tokiam lūkesčiui išsipildyti – nelabai realu.
Todėl, M. Sinkevičiaus teigimu, oro gynyba yra prioritetas.
Praėjusią savaitę R. Kaunas sakė, kad Rusija svarsto Baltijos regione surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą, pasitelkdama ukrainietiškus dronus.
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