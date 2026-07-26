Kaunas apie planus naujinti KAM informacinę sistemą: kompetencijų stiprinimo tikrai reikės

„Dalį specialistų, kompetencijos mes turime, tačiau jos tikrai nepakanka. Ir tai yra lygiagretus procesas, kad mes besirinkdami, kuri technologija mums būtų priimtiniausia ir geriausia, galėtume taip pat galvoti ir apie specialistus, kurie galėtų prisidėti prie jos diegimo“, – Eltai kalbėjo R. Kaunas.
„Turime savo kibernetikos, informacinių technologijų inžinierius – kompetencijų stiprinimo tikrai reikės“, – akcentavo krašto apsaugos ministras.
Šiuo metu yra atliekamas rinkos tyrimas ieškant modernios informacinės sistemos, kuri leistų skaitmenizuoti dalį ministerijoje vykstančių procesų.
„Vertinami potencialių tiekėjų pateikti pasiūlymai. Sprendimas, kokio gamintojo informacinė sistema bus pasirinkta, dar nėra priimtas. Tiksli projekto vertė taip pat paaiškės tik užbaigus viešojo pirkimo procedūras“, – atsakyme Eltai nurodo KAM.
Kaip teigiama, poreikis įsigyti pažangiąją technologiją kilo įvertinus, jog iki šiol naudota eRVIS nebeatitinka visų institucijos veiklos bei technologinių poreikių.
„Mano supratimu, mes turėtume orientuotis į jau sukurtus tarptautinius resursų valdymo sprendimus, kurie yra pritaikyti vadybos praktikai ir kurias naudoja ir kitų šalių gynybos ministerijos“, – tikino R. Kaunas.
Naujosios sistemos integravimas vyks palaipsniui
Tiesa, R. Kauno teigimu, nesiruošiama visą ministerijos sistemą atnaujinti vienu ypu – šis procesas esą bus vykdomas palaipsniui.
„Nėra planuojama visos ministerijos skaitmenizuoti iš karto, visa apimtimi – planuojama dirbti etapais“, – sakė KAM vadovas.
„Pasirinkti vieną sektorių, kaip pavyzdys, finansų, jį „prisirišti“, tada galbūt logistikos, personalo sektoriaus. Ir taip po truputį, etapiškai skaitmenizuoti visą ministeriją ir automatizuoti dalį procesų“, – tikino R. Kaunas.
Nors, KAM teigimu, dabartinės sąlygos leistų naująją sistemą integruoti sklandžiai, R. Kaunas neslepia, kad gali kilti iššūkių.
„Iššūkiai yra standartiniai (...). Pirmiausia, organizacija turės išmokti naudotis sistema, prisitaikyti prie sistemos procesų, permąstyti galbūt kai kuriuos procesus patiems, nes galbūt kai kurie jų nėra optimalūs šiai dienai“, – kalbėjo krašto apsaugos ministras.
Vis tik, ministerija pažymi, jog užsienio praktikos rodo, kad tokio pobūdžio informacinės sistemos gali būti įgyvendinamos sėkmingai net ir esant itin sudėtingomis aplinkybėmis, kaip, pavyzdžiui, karo sąlygomis diegiamos informacinės sistemos Ukrainoje.
Dalis procesų galėtų vykti operatyviau
Kaip Eltai nurodė KAM, naujos informacinės sistemos įdiegimas sumažintų administracinę naštą, mat dalis ministerijoje vykstančių procesų būtų automatizuoti bei galėtų vykti sparčiau.
„Ministerijos specialistų darbe nauja sistema leistų automatizuoti dalį šiuo metu rankiniu būdu atliekamų, pasikartojančių veiksmų, greičiau rasti ir apdoroti reikalingą informaciją, sklandžiau keistis duomenimis tarp padalinių, kitų institucijų ir NATO partnerių“, – nurodo ministerija.
Be to, KAM teigimu, atnaujintoje sistemoje esančios analitikos bei dirbtinio intelekto priemonės leistų operatyviau vertinti turimus duomenis, juos stebėti bei užtikrinti sklandų dokumentų valdymo, tikrinimo bei ataskaitų rengimo tvarką bei priimti tiksliais duomenimis pagrįstus sprendimus.
(be temos)
(be temos)