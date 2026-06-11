Kaunas įvardijo, kada bus paskirtas naujas krašto apsaugos viceministras

„Turbūt reikėtų neskubėti dabar su vidiniais klausimais, reikia pabaigti pradžioje klausimus dėl visos Vyriausybės, dėl visų ministerijų ir tada priiminėti sprendimus dėl viceministrų. (...) Atranka vyksta bet kuriuo atveju, tačiau šiuo metu procesai yra tik lygiagretūs“, – ketvirtadienį Seime sakė ministras.
„Kai bus su koalicijos partneriais suderintos visos sąlygos, kai bus aiškūs visi ministrai, Vyriausybės vadovė, tada galėsime dirbti toliau“, – pridūrė socialdemokratas.
Kaip rašė BNS, krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas birželio pradžioje paliko pareigas. Jis tuomet teigė tokį pokytį inicijavęs pats, o sprendimas brendo kelis mėnesius.
Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus.
Tuo metu praėjusį savaitgalį Socialdemokratų partija nutarė nutraukti koaliciją su „Nemuno aušra“ ir vietoj jos prisidėti prie daugumos pakvietė Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Diskusijas dėl koalicijos peržiūros prieš kurį laiką paskatino „Nemuno aušros“ atstovų balsavimas prieš Kapčiamiesčio poligono steigimą, „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio kritika ministrams ir koalicijos sprendimams, rezonansą keliantys pasisakymai. Be to, jis yra pirmosios instancijos teismo nuteistas dėl antisemitizmo.
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