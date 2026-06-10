Kaunas Liuksemburge sutarė dėl 2,5 mln. saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje

Kaip trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), su šios šalies kolege Yuriko Backes (Juriko Bakes) ministras aptarė NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimą, ES saugumo stiprinimo iniciatyvas.
Susitikimo metu didelis dėmesys skirtas bendradarbiavimui kosmoso srityje.
„Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad palydovinis ryšys ir kitos kosmoso technologijos tampa neatsiejama šiuolaikinių karinių operacijų dalimi. Vertiname Liuksemburgo lyderystę kosmoso sektoriuje ir galimybę kartu plėtoti pajėgumus, kurie prisidės prie Lietuvos kariuomenės efektyvumo ir atsparumo stiprinimo“, – sakė R. Kaunas.
Ministrai taip pat aptarė galimybes pasinaudoti būsimomis ES investicijomis į kosmoso sektorių, stiprinant valstybių gynybos ir saugumo pajėgumus.
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