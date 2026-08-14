Kaunas: šie tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai

„Dėl kasamų tunelių tai, savaime suprantama, jie nebūtinai gali būti naudojami tiktai kontrabandos reikmėms ir tai kelia mums papildomų klausimų ir rizikų. Todėl bendradarbiavimas su VRM yra stiprinamas ir bus toliau plėtojamas“, – žurnalistams penktadienį teigė R. Kaunas.
Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Jis buvo iškastas maždaug 1,5 metro gylyje po fizine sienos užtvara ir, kaip manoma, buvo skirtas neteisėtai migracijai iš Baltarusijos.
Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje antradienį aptiko ir Latvijos pareigūnai.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį įspėjo visuomenę, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmei užkardyti.
Šiais metais Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) užregistravo dvylika bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius.
VSAT vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai.
Naujausi komentarai