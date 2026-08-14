 Kaunas: šie tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai

Kaunas: šie tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai

2026-08-14 12:27
Liudmila Petrakova (ELTA)

Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus po žeme iškastus migrantų tunelius, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog jie nebūtinai yra naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl, pasak socialdemokrato, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su Vidaus reikalų ministerija (VRM).

<span>Kaunas: šie tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai</span>
Kaunas: šie tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai / VSAT nuotr.

„Dėl kasamų tunelių tai, savaime suprantama, jie nebūtinai gali būti naudojami tiktai kontrabandos reikmėms ir tai kelia mums papildomų klausimų ir rizikų. Todėl bendradarbiavimas su VRM yra stiprinamas ir bus toliau plėtojamas“, – žurnalistams penktadienį teigė R. Kaunas.

Kaip skelbė ELTA, rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Jis buvo iškastas maždaug 1,5 metro gylyje po fizine sienos užtvara ir, kaip manoma, buvo skirtas neteisėtai migracijai iš Baltarusijos.

Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje antradienį aptiko ir Latvijos pareigūnai.

Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį įspėjo visuomenę, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmei užkardyti.

Šiais metais Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) užregistravo dvylika bandymų patekti į Lietuvą iškasus požeminius tunelius.

VSAT vadas Rustamas Liubajevas teigė, kad iškasti keliasdešimties metrų ilgio tunelius migrantams padeda Baltarusijos režimo pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
tuneliai
pasienis
migrantai
kontrabanda

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų