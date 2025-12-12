Kęstutis Budrys: Lietuva pasirengusi ambasadorių ypatingiems pavedimams lygiu derėtis su Minsku

„Toks lygmuo galėtų būti iš mūsų pusės. Mes esame tai nusimatę. Mes esame tokį siūlymą ne kartą perdavę Baltarusijai ir žodžiu, ir raštu“, – „15 min“ laidoje „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“ penktadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Ministras teigė abejojantis pokalbių su Baltarusija nauda ir teigia, kad rimtesniems pokalbiams su kaimyne turi būti pasiektas „nacionalinio lygmens pritarimas“.
„Apskritai, mes turime sau tada atsakyti į klausimą, koks yra mūsų lūkestis, ką tai mums duotų? Kai eini į derybas, nešiesi įvairius dalykus – sunkius, lengvus, matai procesą ir kur mes norime nusileisti, ir apie ką mes čia iš viso derėsimės? Tai yra dalykai, dėl kurių derėtis mes neturime jokių įgaliojimų, nes jie yra Europos Sąjungoje. Sankcijos iš karto atkrenta, nes tai – ne vienos Lietuvos reikalas“, – teigė K. Budrys.
Kaip rašė BNS, pastaruoju metu išaugęs kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos pasitelkiant balionus pastaraisiais mėnesiais keliolika kartų paveikė Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbą.
Oru gabenamos kontrabandos incidentai lėmė Vilniui kelioms savaitėms apribojus pasienio punktų su Baltarusija veiklą, Minskas atsisako išleisti iš savo šalies Lietuvoje registruotus vilkikus. Lietuvos vadovai šiuos veiksmus laiko hibridine Minsko režimo ataka.
