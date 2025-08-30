Kęstutis Budrys su ES kolegomis diskutuos apie politinio spaudimo priemonių Rusijai didinimą

Užsienio reikalų ministerijos (URM) teigimu, šalių diplomatijų vadovai aptars galimas antrines ES sankcijas ir kitas priemones, skirtas Rusijos „šešėliniam laivynui“ Baltijos jūroje pažaboti.
Kaip skelbė BNS, Lietuva savo ruožtu pristatys siūlymą įšaldytas Rusijos centrinio banko lėšas panaudoti kaip paskolą Ukrainai arba perkelti jas į specialų Europos Sąjungos (ES) fondą.
Diskusijų metu, anot URM, bus aptarta ir situacija Artimuosiuose Rytuose, padėtis Gazos Ruože bei Irane.
ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars Bendrijos sprendimų priėmimo procesą ir jo efektyvumo gerinimą.
Į diskusijas pakviesti ir blokui nepriklausančių Jungtinės Karalystės, Norvegijos, Islandijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai.
Susitikimo išvakarėse surengta darbo vakarienė, kurioje Danijos kvietimu taip pat dalyvavo Baltarusijos demokratinių jėgų lyderė Sviatlana Cichanouskaja ir jos vyras, buvęs politinis kalinys Siarhejus Cichanouskis.
Jos metu aptarta situacija Baltarusijoje bei baltarusių demokratinių jėgų dabartinė padėtis.
Neformalūs ES užsienio reikalų ministrų susitikimai vyksta kas šešis mėnesius ES Tarybai pirmininkaujančioje šalyje. Šiuo metu, antrąjį 2025 metų pusmetį, ES Tarybai pirmininkauja Danija.
Naujausi komentarai