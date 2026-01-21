Koalicijoje ieškoma ribų: Sinkevičius atvirai apie Žemaitaičio elgesį

– Kaip vertinate R. Žemaitaičio stumdymąsi su protestuotojais?
– Vertinu taip, kaip turbūt bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis. Smurto naudojimas ar susistumdymai, net ir politikui reaguojant į įvairius pasisakymus, šūksnius ar net keiksnojimus, yra netoleruotini. Politikai, nors ir yra žmonės, turėtų susilaikyti nuo bet kokio fizinės jėgos naudojimo. Fizinis smurtas politiko elgesyje yra nepriimtinas.
– Ar turite nusibrėžę vadinamąsias raudonąsias linijas dėl R. Žemaitaičio? Ką jis turėtų padaryti, kad socialdemokratai pasakytų – jau per daug?
– Iš R. Žemaitaičio galima tikėtis įvairių netikėtų veiksmų ir pasisakymų. Reikia suprasti, kad jis koalicijoje nėra vienas – atstovauja ir visai partijai. Kol jis ir jo politinė jėga laikosi Vyriausybės programos, padeda priimti Seime Lietuvai reikalingus sprendimus, tolerancijos riba išlaikoma. Tačiau jeigu būtų veikiama prieš valstybės interesus ar akivaizdžiai ne valstybės naudai, situacija galėtų keistis. Išsišokimų pasitaiko, dėl jų nuolat tenka aiškintis, su ponu R. Žemaitaičiu nuolat turime apie ką kalbėtis. Kol kas situacija išlieka tokia pati, bet tai nereiškia, kad ji tokia bus visada.
– „Valstiečiai“ skundžiasi spaudimu priimti „aušriečių“ žmones į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją. Nesutikus – iš Žemės ūkio ministerijos buvo atleistas „valstiečių“ viceministras ir ministro patarėjas. Aurelijus Veryga tai vadina rimtu konfliktu. Kaip ketinate jį spręsti?
– Norėjome konfliktą išspręsti taikiai – padaryti pauzę, fiziškai susitikti ir išsiaiškinti, kas vyksta. Tikėjomės, kad A. Veryga ir R. Žemaitaitis, kaip dviejų politinių organizacijų atstovai, patys ras sprendimą. Panašu, kad teks imtis vadinamosios „tėviškos“ rolės – skirti du koalicijos partnerius ir padėti rasti taikų sprendimą. Galimai bus ieškoma politinių sprendimų ar paskyrimų tiems Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovams, kurie neteko pareigų „Nemuno aušros“ valdomose ministerijose.
– Kaip vertinate ir Simono Gentvilo pareiškimus dėl patyrusių specialistų išvarymo iš Aplinkos ministerijos? Jis įtaria, kad taip bandoma apsaugoti „Grigeo“ nuo taršos bylos.
– Šios situacijos detalių kol kas nežinau – nei dėl kadrinių pokyčių, nei dėl to, ar jie jau įvyko, ar tik planuojami. Tačiau galiu aiškiai pasakyti vieną dalyką: koalicijoje buvo diskutuota apie „Grigeo“ taršos bylą, ir tiek „valstiečiai“, tiek socialdemokratai aiškiai pasakė, kad su įmone, padariusia didelę žalą gamtai, taikos sutartis negalima. Reikia laukti galutinio teismo sprendimo, o ne eiti į derybas ar kompromisus.
