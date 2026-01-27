Koalicijos partneriai sako vieningai palaikantys poligono Kapčiamiestyje steigimą

„Pakalbėjome apie poligoną, kad vieningai palaikome, tikimės, kad visi žmonės, kurie yra dabar prieš, bus išgirsti, gaus kompensacijas ir galėsime eiti prie (sprendimo dėl – BNS) poligono, kad jis tikrai tarnautų Lietuvai ir mūsų saugumui“, – po koalicinės tarybos posėdžio sakė R. Puchovičius.
„Sutarimas yra, kad poligonas yra reikalingas, yra tas sutarimas tarp visų frakcijų“, – teigė jis.
Pasak „aušriečio“, koalicinėje taryboje buvo kalbėta apie vykstančias konsultacijas su vietos gyventojais, reikalingas kompensacijas už jų turtą.
„Su jais dar labiau bendraus, ieškos dar geresnių sprendimų, kad tie žmonės būtų patenkinti. Tas poligonas reikalingas, kad saugotume mūsų Lietuvą, tai mūsų piliečiai turi būti patenkinti, kai jiems reikės palikti savo namus ir savo sklypus“, – kalbėjo R. Puchovičius.
Pasak jo, „aušriečiai“ Seime vieningai balsuos dėl poligono steigimo.
„Aušriečiai“ visada vieningai balsuoja už reikalingus Lietuvai sprendimus“, – teigė vienas partijos lyderių.
Socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius patvirtino iš „aušriečių“ gavęs pažadą palaikyti poligono steigimo įstatymą.
„Nėra įtampėlės. (...) Koalicijoje buvo sutarta, kad poligono steigimui koalicija pritars, bet yra žvaigždutės, papildomos sąlygos, apie kurias ne koalicija ir ne politikai šnekės, kalbės ekspertai dėl teisingo atlyginimo už žmonių turtą“, – kalbėjo M. Sinkevičius. – Kad būtų ne tik teisėtas, bet ir teisingas atlyginimas už nekilnojamąjį turtą.“
Kaip rašė BNS, VGT pernai gruodžio viduryje nusprendė, kad Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, bus steigiamas brigados dydžio karinis poligonas, o Tauragės poligono plotas bus padidintas dvigubai.
Dalis Kapčiamiesčio bendruomenės protestuoja prieš poligono steigimą, susitikti su gyventojais vyko prezidentas, ministrai, kariuomenės atstovai.
Ministerija ir kariuomenė vykdo konsultacijas su vietos gyventojais, pagalbą gyventojams teikia ir psichologai.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) sprendimą steigti 14,6 tūkst. hektarų ploto poligoną Kapčiamiestyje motyvuoja strategine šios teritorijos padėtimi prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus – ji yra tinkamiausia siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Naujas poligonas reikalingas kuriamai nacionalinei divizijai ir sąjungininkams treniruotis, jame vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų maždaug penkis kartus per metus ir truktų iki dešimties dienų, o mažesnės apimties vyktų nuolat.
