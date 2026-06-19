Koalicijos sutartį įvertinusi liberalų lyderė mato išlaidų, o ne pažangos perspektyvą

„Kalbant apie koalicijos sutarties turinį, aš sakyčiau, kad tai yra išlaidų, o ne pažangos, ne perspektyvos koalicija“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė politikė.
Pasak jos, sutartyje matyti kitąmet vyksiančių savivaldos rinkimų darbotvarkės kontūrai.
„Išlaidos, pamaloninant įvairias grupes, išmokos įvairios. Apie socialinį teisingumą labai kalbama, bet tai iš esmės yra kodas didinti išlaidas. Bet nieko nekalbama apie tai, o kokia gi perspektyva?“ – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Linija labai akivaizdi – tai jau rinkimų darbotvarkė, užpildant ir pamaloninant įvairias socialines grupes pinigais ir taip sumažinant, sušvelninant pašokusios infliacijos efektą, (...) kas didele dalimi yra socialdemokratų politikos vaisius. Jie spręs problemą, kurią patys sukėlė“, – aiškino parlamentarė.
Naują valdančiosios koalicijos sutartį ketvirtadienį pasirašė trijų Seimo frakcijų – Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos – seniūnai.
Sutartyje frakcijos įsipareigojo vykdyti centro kairės, socialiai orientuotą, finansiškai tvarią ir investicijoms palankią politiką.
Joje pasižadėta pertvarkyti išmokų už vaikus sistemą, kad gimus vaikui šeimos išlaikytų turimą pajamų lygį, didelis dėmesys skiriamas demografijai.
Dokumente, be kita ko, koalicijos partneriai pripažįsta, kad atskirais pasaulėžiūriniais, šeimos politikos, bioetikos ir žmogaus teisių klausimais frakcijų narių pozicijos gali skirtis.
V. Čmilytė-Nielsen teigimu, todėl krašto apsaugos ar kitais klausimais 75 balsus turinčiai valdančiajai daugumai gali prireikti opozicijos pagalbos.
Remiantis sutartimi, bus formuojama socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė. Jis šiose pareigose pakeis mažiau nei metus ministre pirmininke dirbusią Ingą Ruginienę.
„Iš to, ką matome, tikėtina, kad Mindaugas Sinkevičius atrodys geriau. Ar jo premjeravimas bus kaip nors ypatingai sėkmingesnis negu Ruginienės, tikrai priklauso ir nuo aplinkybių“, – sakė liberalų lyderė, I. Ruginienės vadovavimą Ministrų kabinetui pavadinusi nepasisekusiu socialdemokratų eksperimentu.
BNS rašė, kad daugiausia vietų parlamente turintys socialdemokratai nutarė performuoti valdančiąją daugumą iš jos pašalindami partiją „Nemuno aušra“ ir į jos vietą pakviesdami Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
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