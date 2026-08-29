Konservatoriai patvirtino dar septyniolika kandidatų į merus

Anykščių rajone kandidatuos dabartinė rajono savivaldybės tarybos narė Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė, Elektrėnų rajone – vicemerė Inga Kartenienė, Kaišiadorių rajone – savivaldybės tarybos narys, buvęs Kaišiadorių rajono meras Vytenis Tomkus, Kupiškio rajone – vicemero pareigas einantis Valdas Šateika, Jonavos rajone – savivaldybės tarybos narė Jolita Peleckienė, Mažeikių rajone – savivaldybės tarybos narė Danguolė Ruginytė, Neringoje – savivaldybės tarybos narys Arūnas Burkšas.
Tuo metu Panevėžio rajone mero posto sieks savivaldybės architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas, Pakruojo rajone – partijos skyriaus pirmininkas Vytautas Jukna, Prienų rajone – savivaldybės tarybos narys Jovydas Juocevičius, Rietave – savivaldybės tarybos narys Egidijus Gricius, Raseinių rajone – savivaldybės tarybos narys, buvęs Raseinių rajono meras Andrius Bautronis, Rokiškio rajone – verslininkė Ieva Kupčinskienė, Utenos rajone – savivaldybės tarybos narė Kristina Gogelienė, Varėnos rajone – skyriaus pirmininkas, buvęs vicemeras Tomas Šimukonis, Vilkaviškio rajone – skyriaus pirmininkas Arūnas Talutis, o Zarasų rajone – savivaldybės tarybos narys, buvęs Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.
Su šeštadienį patvirtintais kandidatais TS-LKD jau yra iškėlusi 30 kandidatų į merus. Likusieji kandidatai į merus bus tvirtinami spalį.
„Parengėme ir už savaitės vyksiančiame suvažiavime tvirtinsime partijos programą. Savivalda yra arčiausiai žmogaus kasdien – per paslaugų prieinamumą ir jų kokybę. Siekiame, kad miestuose ir rajonuose būtų paprasčiau auginti šeimą, lengviau dirbti ir kurti, būtų prieinamesnis būstas ir kitos būtinosios paslaugos, saugi aplinka gyventi“, – pranešime teigė partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Tuo metu šeštadienį Kaune konservatoriai ir šios partijos rėmėjai pradėjo balsavimą, kurį kandidatą didžiausia opozicinė partija turėtų kelti į Kauno miesto merus.
Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų pavasarį.
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