Krašto apsaugos ministro paieškos: kokie norai ir sąlygos?

„Noras yra, kad tai būtų partijos narys ir kiekviena organizacija, kokia tai partija bebūtų, ji nori, kad tai jos narys būtų (...) tai yra labai normalus noras, nes partija yra skaitlinga, kandidatų, žmonių, kompetencijų tikrai turime, – BNS ketvirtadienį po partijos valdybos posėdžio sakė vicepirmininkas Robertas Kaunas. – Bet tai turbūt nebus pats pagrindinis kriterijus, kadangi pagrindinis kriterijus yra pasitikėjimas ir gebėjimas priimti sprendimus, gebėjimas dirbti komandoje.“
Politiko teigimu, kandidatą tikimasi turėti kitos savaitės pradžioje. Pirmadienį socialdemokratai vėl renkasi į nuotolinį valdybos posėdį, o antradienį – taip pat ir į prezidiumo.
Naujo krašto apsaugos ministro valdantieji socdemai ieško pareigas palikus Dovilei Šakalienei, kuri prarado premjerės Ingos Ruginienės pasitikėjimą.
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo socialiniuose tinkluose paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai numatyti 5,38 proc. BVP. Anot D. Šakalienės, kitų metų gynybos biudžetas neturėtų būti mažesnis kaip 5,5 proc. BVP.
Jos teigimu, pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
D. Šakalienės duomenimis, gynybos biudžetas iki 5,38 proc. BVP skubiai padidintas tik spalio 14 dieną. Tą pačią dieną, kai KAM vyko neformalus susitikimas su nuomonės formuotojais, visuomenininkais, žurnalistais.
Premjerė pabrėžė, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas, ir tai yra normali praktika.
D. Šakalienė trečiadienį žurnalistams teigė besitikinti, kad ministerijos politinė komanda liks dirbti, o vienas iš viceministrų galėtų ją pakeisti. Kaip geriausią kandidatą ji įvardijo Karolį Aleksą.
„Šiandien mes neaptarinėjome ir neminėjome nė vienos pavardės“, – BNS teigė R. Kaunas.
Pasak jo, D. Šakalienės patraukimas „nebuvo pats maloniausias visom pusėm ir gal tikrai kai kuriuose atvejuose buvo persistengta“.
„Valdyba nekvestionuoja premjerės sprendimo, nes premjerė renkasi savo komandą ir tą sprendimą galų gale priėmė. Mes gal tik pasisakėme, kad tokie klausimai, tokie jautrūs klausimai gali būt sprendžiami – tai čia yra pastaba ir ministrei – sprendžiami už uždarų durų. Yra įvairūs formatai“, – teigė politikas.
