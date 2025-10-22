Ruginienė nusprendė atleisti Šakalienę: teikiu ministrės atstatydinimą

„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu, iš karto po to atkeliaus raštiškas mano teikimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė ministrė pirmininkė.
„Taip jau aplinkybės susidėlioja, kad turime priimti net ir labai skaudžius sprendimus, bet negaliu leisti, kad ypatingai tokioje svarbioje srityje vyktų tokie nesusipratimai ir nesklandumai. Mano tikslas – užtikrinti sklandų ministerijos darbą“, – pridūrė ji.
I. Ruginienė pabrėžė, kad pasitikėjimą praradusios D. Šakalienės atleidimą teikia pati, negavusi ministrės atsistatydinimo pareiškimo.
Premjerė sakė su prezidentu aptarusi kelias potencialias kandidatūras pakeisti atleidžiamą ministrę, bet jų dar neįvardijo. Ji tvirtino iš naujo ministro besitikinti nepriekaištingos reputacijos, noro ginti gynybos biudžetą ir rūpinimosi saugumu, gebėjimų vadovauti.
„Šiandien Krašto apsaugos ministerijoje ypatingai svarbūs tam tikri vadybiniai gebėjimai, kad darbuotojai jaustųsi viduje saugiai ir oriai ir galėtų normaliai atlikti savo pareigas“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
I. Ruginienė žadėjo toliau daryti viską, kad „gynybos biudžetas išliktų ir augtų toliau“.
„Stiprinsime saugumą šalyje ne tik gynybos prasme, bet ir plačiąja prasme“, – teigė politikė.
Kaltina D. Šakalienę melu, nebendradarbiavimu
Premjerė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre prakalbo po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
I. Ruginienė trečiadienį apkaltino D. Šakalienę melu, „visišku nenoru“ bendradarbiauti.
„Kai premjeras užduoda klausimus, pradedant nuo įsigijimų ir pinigų išleidimo iki kitų dalykų, tai ministerija turi atsakyti į tuos klausimus. Jeigu ministerija neatsako, nebendradarbiauja, neįsivaizduoju, kaip galima toliau dirbti komandoje. Tai yra nekomandinis darbas“, – sakė premjerė.
Ji taip pat sakė, kad priimant sprendimą dėl ministrės ateities pareigose įvertino, kaip D. Šakalienei sekasi vadovauti.
Žiniasklaidoje pastarosiomis dienomis pasirodė pranešimų, kur cituojami anoniminiai buvę krašto apsaugos sistemos darbuotojai, pasakoję apie nederamą ministrės elgesį su pavaldiniais.
Visgi I. Ruginienė teigė, kad sprendimas atleisti ministrę brendo seniau. Ji tvirtino daugiau informacijos apie padėtį ministerijoje sužinojusi tik tada, kai pradėjo eiti pareigas maždaug prieš mėnesį.
Taigi, šitas sprendimas (atleisti ministrę – BNS) atėjo greičiau, bet gali būti, kad jis buvo ir neišvengiamas.
„Tikrai tie įvykiai, kurie vyko pastarąsias savaites, buvo paskutinis akcentas. (...) Taigi, šitas sprendimas (atleisti ministrę – BNS) atėjo greičiau, bet gali būti, kad jis buvo ir neišvengiamas“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Mano pažadas buvo įvykdytas“
I. Ruginienė teigė siekianti, kad naujasis krašto apsaugos ministras pareigas pradės eiti „tikrai labai greitai“, ir pripažino, jog tai jai yra didesnis prioritetas nei rasti kultūros ministrą, kurio kėdė po „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus atsistatydinimo dabar yra tuščia.
Atleidus D. Šakalienę, per beveik mėnesį nuo I. Ruginienės Vyriausybės darbo pradžios jau bus pasikeitę du ministrai.
Premjerė sakė, kad tai yra normalu, ir pabrėžė dar prieš Ministrų kabineto paskyrimą į pareigas viešai žadėjusi ilgainiui stebėti, kaip ministrams sekasi dirbti.
„Labai tikiuosi iš kiekvieno ministro atsakingo ir sąžiningo darbo ir jeigu taip neįvyks, tai aš tikrai gebu priimti kad ir pačius skaudžiausius sprendimus“, – teigė I. Ruginienė.
„Man apmaudu, kad turėjau priimti šį sprendimą (dėl D. Šakalienės – BNS), tai yra man sudėtingas momentas kaip premjerei, bet mano pažadas buvo įvykdytas“, – pridūrė ji.
„Ministrai turi dirbti atsakingai, atsidavę savo sričiai. Aš to reikalausiu“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
Anksčiau šią savaitę I. Ruginienė pranešė apie sprendimą nušalinti Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
Trečiadienį I. Ruginienė tvirtino, jog kuruojant gynybos pramonės klausimus lyderiaus Finansų ministerija, subursianti darbo grupę, o joje dalyvaus įvairių ministerijų, įskaitant Krašto apsaugos, atstovai.
„Norėčiau, kad šitas klausimas būtų sprendžiamas ne vieno žmogaus rankose, bet platesniu formatu. Tai yra ir skaidrumas, ir objektyvumas, ir atsakingumas“, – sakė premjerė.
