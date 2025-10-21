Premjerė: jei Dovilė Šakalienė išties pasitrauktų, naujo ministro paieškos neužtruktų

„Aš manau, kad tai yra mūsų socialdemokratų ministerija. Jei ministrė tikrai atsistatydina, tai mes esame pasirengę pasiūlyti kitus kandidatus“, – žurnalistams Seime antradienį sakė premjerė.
D. Šakalienė antradienį žurnalistams pranešė priėmusi sprendimą trauktis iš pareigų.
Tokį žingsnį ji argumentavo tuo, kad nebeturi premjerės ir socdemų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus pasitikėjimo.
Tuo metu I. Ruginienė teigė tiesiogiai iš ministrės negirdėjusi jos apsisprendimo.
„Man dar šito sprendimo ji neįgarsino. (...) Palikime įgarsinti ministrei šitą sprendimą, tada galėsiu atsakyti į klausimą (kas galėtų būti kandidatas į ministrus – BNS)“, – sakė premjerė.
I. Ruginienė patikino, kad krašto apsaugos ministro paieškos neužtruktų taip ilgai, kiek trunka Kultūros ministerijos vadovo atranka.
D. Šakalienė antradienį susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda, o trečiadienį su šalies vadovu susitinka I. Ruginienė.
Anot premjerės, esant poreikiui gali būti suorganizuotas ir jos susitikimas su krašto apsaugos ministre.
Kaip skelbė BNS, I. Ruginienė pareiškė apie sušlubavusį pasitikėjimą ministre po praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) surengto susitikimo su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie viešai paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą paaiškėjo, kad krašto apsaugai ruošiamasi skirti 5,38 proc. BVP.
I. Ruginienė taip pat pranešė apie sprendimą nušalinti Krašto apsaugos ministeriją nuo gynybos pramonės kuravimo klausimų. Premjerė teigė, kad jai kyla klausimų dėl D. Šakalienės sąsajų su gynybos pramone.
D. Šakalienę prieš praėjusius Seimo rinkimus rėmė gynybos pramonės atstovai, kurių įmonės dalyvauja KAM pirkimuose.
Atsistatydinus D. Šakalienei, per nepilną mėnesį nuo I. Ruginienės Vyriausybės darbo pradžios bus pasikeitę du ministrai.
Spalio pradžioje iš pareigų pasitraukė „Nemuno aušros“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
Po jo pasitraukimo ir kultūros bendruomenės protestų socialdemokratai nusprendė perimti atsakomybę už Kultūros ministeriją iš „aušriečių“.
Nors premjerė geriausia kandidate tapti ministre vadino prieš ministerijų mainus paskirtą socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę, jos kandidatūra prezidentui nepateikta, o tiek ministrė pirmininkė, tiek socdemų lyderis teigė, kad geriausio kandidato užimti ministro pareigas paieškos užtrunka.
(be temos)
(be temos)