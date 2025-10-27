Šaltiniai: premjerė socdemams pristatys Juro Taminsko kandidatūrą į krašto apsaugos ministrus

Socialdemokratų partija antradienį renkasi į valdybos ir prezidiumo posėdžius.
Apie tai, kad didžiausia valdančioji partija svarsto tokią rokiruotę, kiek anksčiau pirmadienį pranešė ir „Lryto“ naujienų portalas.
Premjerės atstovas Ignas Dobravolskas BNS teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti tokios informacijos. Su pačiu J. Taminsku pirmadienio vakarą susisiekti nepavyko.
Kol kas lieka neaišku, kas tokiu atveju taptų naujuoju susisiekimo ministru.
Kaip skelbė BNS, anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi Dovilė Šakalienė ministrės pareigas paliko, praradusi premjerės pasitikėjimą.
Pastaruoju metu daugiausia klausimų sulaukė spalio viduryje Krašto apsaugos ministerijoje surengtas susitikimas su apžvalgininkais ir nuomonės formuotojais, kurie po jo socialiniuose tinkluose paskelbė turintys duomenų, jog Vyriausybė neketina laikytis įsipareigojimo kitais metais gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Paviešinus kitų metų valstybės biudžeto projektą, paaiškėjo, kad krašto apsaugai numatyti 5,38 proc. BVP.
D. Šakalienės teigimu, pirminiame projekte lėšos krašto apsaugai nesiekė 4 proc. BVP, o spalio 1 dieną Vyriausybės pasitarime buvo pristatytas projektas, kuriame numatyta 4,87 proc. BVP.
Premjerė sako, kad biudžetas pastarosiomis savaitėmis buvo nuolat koreguojamas, ir tai yra normali praktika, o buvusios ministrės komentarus vadina klaidinančiais.
Kaip rašė BNS, galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę anksčiau buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai Tomas Godliauskas ir Karolis Aleksa, pastarąjį pareigas paliekanti socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
