Ruginienė: viską darysiu, kad taip atsitiktų

2025-10-23 08:55
Augustas Stankevičius (BNS)

Premjerė Inga Ruginienė tikisi kandidatą į krašto apsaugos ministrus turėti jau kitą savaitę.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / T. Biliūno / BNS nuotr.

„Pagal patį pozityviausią planą tikrai norėčiau kitos savaitės pradžioje jau turėti žmogų. Ir viską darysiu, kad taip ir atsitiktų“, – ketvirtadienį Žinių radijui sakė ministrė pirmininkė.

Šią savaitę Vyriausybės vadovė iš pareigų atleido iki šiol ministerijai vadovavusią Dovilę Šakalienę, nes ja nebepasitiki.

„Aš manau, kad reikia ministro, kuris susikoncentruos į valstybinius klausimus, bet ne į savęs reprezentavimą. Tai aš to reikalauju iš visos Vyriausybės“, – kalbėjo I. Ruginienė.

