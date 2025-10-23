Šakalienė: Krašto apsaugos ministerija – ne gėlių darželis

Prezidentas į darbą atvyko po devynių. Po kelių minučių pasirodė ir premjerės kortežas. Matyt, I. Ruginienės nuomonė aiški – pokalbiui užtenka pusvalandžio.
„Pasitikėjimas yra prarastas. Kadangi nėra pasitikėjimo, todėl su ministre bendras darbas nėra galimas“, – aiškino prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Antradienį į Prezidentūrą įsiprašiusi buvo ir D. Šakalienė. Nepaisant visų ankstesnių skandalų, krašto apsaugos ministrė G. Nausėdos užnugarį visada turėjo.
O ir šįkart prezidentas prašė atsistatydinimo pareiškimą dar pasilaikyti – palaukti, kol pasikalbės su premjere. Tik ši reikalo tempti laiką nematė.
„Teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu. Iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
G. Nausėda premjerei, neva, nepriešgyniavo.
„Mūsų nuomonės sutapo, ir dėl to toks sprendimas“, – komentavo I. Ruginienė.
Bet D. Šakalienei apie atleidimą asmeniškai net nepranešė. Po I. Ruginienės pasisakymų žiniasklaidai atsistatydinimo pareiškimą krašto apsaugos ministrė išsiuntė ir pati.
„Tai, kaip sakant, Dieve, padėk kuo greičiau rasti tą ministrą“, – kalbėjo D. Šakalienė.
D. Šakalienė ir toliau aiškina, kad krito dėl to, jog bandė atstovėti gynybos biudžetą.
„Kad čia viduje šitaip pjausimės... Ar galėjau kaip nors prisidėti, kad būtų ramesnė atmosfera, kad kažkaip geriau susikalbėtume? Gal tikrai man reikia diplomatijos išmokti daugiau“, – svarstė D. Šakalienė.
Krašto apsaugos ministerija I. Ruginienę dėl pinigų bandė spausti per vadinamuosius influencerius. Jiems pasakojo, kad gynybos biudžetas bus mažesnis, nei žadėta.
Užuot aiškinusi akis į akį, veikė viršininkei už nugaros.
„Man labai keista, kad interpretuojame juodraštinius variantus“, – sakė I. Ruginienė.
D. Šakalienė iki šiol gynėsi, kad nežinojo, kas dedasi jos ministerijoje.
Gynybos biudžetas, kartais, matyt, reikalauja gynimo visomis priemonėmis.
„Niekada nebaudžiu už klaidas, nes visi esame žmonės ir darome klaidų, bet tikrai negaliu susitaikyti, kad yra meluojama“, – teigė I. Ruginienė.
Kartu su atsistatydinimo pareiškimu D. Šakalienė paviešino ir nuotraukas, kuriose matyti, jog iš tiesų biudžetas perstumdytas kone paskutinę naktį.
„Nei 3,56 biudžete, kuris buvo pasiūlytas vasarą, nei 4,87, kuris buvo pasiūlytas spalio 1-ąją ir laikėsi iki spalio 14 dienos, nėra tinkamas gynybos finansavimas“, – aiškino D. Šakalienė.
Kad pokyčių buvo, išsiduoda ir pati I. Ruginienė.
„Vienas protingas žmogus tokią metaforą man pasakė: nesvarbu, kada sriubą padruskini, svarbu galutinis rezultatas. Biudžetas galutiniu rezultatu išėjo toks, koks išėjo“, – sakė I. Ruginienė.
Panašu, kad skandalas dėl influencerių tapo pretekstu D. Šakalienę patraukti dėl krūvos ankstesnių klaidų – nuo braziliškų lėktuvų iki karinės žvalgybos vadovo atleidimo.
„Čia yra tas momentas, kai tampi premjeru ir sužinai daugiau“, – sakė I. Ruginienė.
Prisidėjo ir pačios D. Šakalienės komandos skundai dėl ministrės charakterio ir darbo metodų.
„Anoniminiai dalykai – man atrodo, tai šiek tiek sovietmečio paveldas. Tai nėra gerai. Jei yra problemų, apie jas reikia kalbėti atvirai“, – teigė D. Šakalienė.
Ministerijos darbuotojai sako, kad D. Šakalienė juos viešai ir ne viešai žemindavo, jais manipuliuodavo. Nuolat kaltindavo, kad prieš ją rengiamas sąmokslas.
„Ar su manimi lengva dirbti? Daugelis jūsų mane daug metų pažįstate. Aišku, esu darboholikė, dirbu po n valandų ir esu tikrai reiklus žmogus. Bet čia ne gėlių darželis – čia Krašto apsaugos ministerija“, – sakė D. Šakalienė.
D. Šakalienė su gynyba politikoje nuo šiol, kaip ir, neturės nieko bendro, mat yra išmesta ir iš Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto. Socialdemokratų frakcijoje sako, kad liks.
„Santuoka ir partija yra viena“, – replikavo D. Šakalienė.
Tiesa, D. Šakalienė yra priklausiusi ir liberalams, ir „valstiečiams“.
I. Ruginienės Vyriausybė prisiekė vos prieš mėnesį, o krenta jau antras komandos narys. Kultūros ministro socialdemokratai iki šiol nesugeba rasti.
„Dabar jau taip atsitiko, kad Krašto apsaugos ministerija bus didesnis prioritetas negu Kultūros, kad ir kaip tai skambėtų“, – sakė I. Ruginienė.
Laikinai Krašto apsaugos ministerijai dabar vadovaus vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Turime užtikrinti, kad tie procesai eitų, kad darbai nestovėtų“, – teigė V. Kondratovičius.
I. Ruginienė apie konkrečius kandidatus nekalba. Neoficialiai realiausiu kandidatu pakeisti D. Šakalienę laikomas vienas viceministrų – Karolis Aleksa.
„Kol kas tai yra komentarai, kol kas nieko daugiau negaliu pasakyti“, – sakė K. Aleksa.
Kaip tik neseniai jis įstojo į socialdemokratų partiją. Ministerijoje yra atsakingas už personalą ir finansus.
„Turbūt su panašia partine patirtimi kaip ir dabartinė premjerė – gal tai galėtų pasitarnauti kaip pliusas“, – komentavo D. Šakalienė.
„Matysime, pagyvensime – pažiūrėsime“, – pridūrė K. Aleksa.
Tiesa, net ir pasikeitus ministrui, gynybos pramonės Krašto apsaugos ministerijai I. Ruginienė vis tiek negrąžins.
