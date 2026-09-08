Kratos „aušriečių“ namuose: akivaizdu

„Politikams patartina (...) nekomentuoti teisėsaugos vykdomų tyrimų. Akivaizdu, kad buvo atliktos kratos (...), tai automatiškai kažko nesuponuoja, bet turbūt tai sustiprina prielaidas, kad tyrimas turi eigą ir turbūt, kad yra neatsakytų klausimų, kuriuos tyrėjai bando išsiaiškinti“, – žurnalistams Klaipėdoje antradienį kalbėjo ministras pirmininkas.
Kratos nenustebino
Kratos opozicinių konservatorių ir liberalų nenustebino, politikai mano, jog teisėsauga veiksmus atliks iki šio Seimo kadencijos darbo pabaigos.
„Ne, (kratos – BNS) nenustebino. Akivaizdu, tos istorijos tęsiasi, visi klausimai dar nėra atsakyti, tai, matyt, iki kadencijos pabaigos ir matysime ne vieną procesinį veiksmą, nes istorijų būta“, – žurnalistams Seime antradienį teigė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
Jai antrino ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, sakęs nepamenantis, kuomet vienos partijos nariai būtų sulaukę tiek teisėsaugos dėmesio.
„Dar viena diena išaušo ir kažkaip Lietuvoje nieks dėl to (kratų – BNS) nenustebo. Tokia jau realybė ir natūralumas „Nemuno aušros“, – tikino politikas.
Kratos antradienio rytą atliktos pas penkis iš 11 „aušriečių“ valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Liną Šukytę-Korsakę, Tadą Sadauskį bei Daivą Žebelienę.
Pastaroji yra Seimo valdybos narė, parlamento pirmininko Juozo Oleko pavaduotoja.
Anot V. Čmilytės-Nielsen, klausimas dėl D. Žebelienės – Seimo pirmininko rankose.
„Aš manau, kad visų pirma tai klausimas yra Seimo pirmininkui, kuris ir teikia vicepirmininkų kandidatūras. Tai yra politinis Seimo pirmininko vertinimas, ar jis tarp valdybos narių mato Daivą Žebelienę. Mano patarimų Juozas Olekas neklausytų, bet be jokios abejonės, šiandieną šiek tiek ankstoka sakyti, kokia yra situacija ponios Žebelienės“, – teigė ji.
Vadina „nemaloniu atveju“
Kratas dalies „Nemuno aušros“ politikų namuose Seimo pirmininkas J. Olekas vadina „nemaloniu atveju“ bei žada apie tai kalbėtis su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke D. Žebeliene.
„Labai nemalonus atvejis, galime tik apgailestauti, kad tokios kratos tęsiasi. O kita vertus, tai man atrodo, turėsime atsakymą, ar šitie žmonės yra ką nors pažeidę. (...) Kai turėsime atsakymą, tada bus ir vertinimai“, – Seime žurnalistams antradienį sakė J. Olekas.
J. Olekas teigia ketinantis kalbėtis su savo pavaduotoja.
„Manau, kad mes turėsime pasikalbėti, kaip jie mato, bet mes turime gerbti ir nekaltumo prezumpciją. Nes krata, kaip sakiau, dar gali patvirtinti nusižengimą, nusikaltimą, o gali žmogų ir išteisinti galbūt. Tai luktelkime, pamatysime, kokia toliau bus eiga“, – sakė jis.
Paklaustas, ar sprendimas iš valdančiosios koalicijos pašalinti „Nemuno aušrą“ dabar atrodo teisingesnis, J. Olekas tikino, kad žinojus dabar turimą informaciją su „aušriečiais“ socialdemokratai „nebūtų susidėję“.
„Jeigu būtume žinoję, mes niekad nebūtume tokio sprendimo padarę, kad jungtis į koaliciją. (...) aišku, nuo pat pradžių būtų buvę teisingiau, jeigu mes su jais nebūtume susidėję“, – sakė Seimo pirmininkas.
Prokuratūra nurodė, kad tokių veiksmų imtasi atliekant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl automobilių nuomos „Nemuno aušrai“ aplinkybių.
Vykdant šį tyrimą, kratos gegužę buvo atliktos ir „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje.
Tyrimas atliekamas aiškinantis, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, R. Žemaitaičiui ir D. Petkevičienei nuomojant savo automobilius partijai ir kartu šiuos automobilius naudojant jiems patiems.
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