 Kubilius Vilniuje aptars Europos saugumą ir gynybą

2025-12-22 06:45
BNS inf.

Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Andrius Kubilius pirmadienį lankysis Lietuvoje, aptars Europos saugumą ir gynybą.

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius / L. Balandžio / BNS nuotr.

Dvi dienas truksiančio vizito metu taip pat kalbama apie paramą Ukrainai, Baltarusijos hibridines atakas prieš Lietuvą klausimai, pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje.

A. Kubilius susitiks su Seimo pirmininku Juozu Oleku, ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi, Lietuvos lazerių asociacijos atstovais.

BNS rašė, kad iš Europos saugumo veiksmų priemonės (SAFE) EK Lietuvai planuoja skirti daugiau kaip 6,3 mlrd. eurų gynybos parengčiai stiprinti.

