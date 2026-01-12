 Laisvės gynėjų susitikime kalbant Seimo vadovui – plakatas „Šalin rankas!“

Laisvės gynėjų susitikime kalbant Seimo vadovui – plakatas „Šalin rankas!“

2026-01-12 12:22
BNS inf.

Seime pirmadienį vykstančiame laisvės gynėjų susitikime, kalbant parlamento vadovui Juozui Olekui, dalis dalyvių iškėlė plakatą su užrašu „NEMUNO AUŠRA, LSDP, JŪS DIRBATE NE LIETUVAI! ŠALIN RANKAS!“.

Laisvės gynėjų susitikime kalbant Seimo vadovui – plakatas „Šalin rankas!“
Laisvės gynėjų susitikime kalbant Seimo vadovui – plakatas „Šalin rankas!“ / P. Peleckio / BNS nuotr.

Seime minint Sausio 13-osios 35-ąsias metines, į parlamentą susirinko laisvės gynėjai, jie priešpiet dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje, o po jos persikėlė į Kovo 11-osios Akto salę, kur vyksta susitikimas.

Nuo tribūnos kalbant J. Olekui dalis dalyvių iškėlė minėtą plakatą. Jame taip pat buvo pavaizduoti simboliai, lydėję kultūros bendruomenės bei dėl grėsmės žodžio laisvei rengtus protestus.

„Šiandien mes galime turėti skirtingas nuomones, skirtingais protesto metodais išreikšti savo nusistatymus, bet už tokią demokratinę Lietuvą ir kovojome, kad kiekvienas galėtų pasakyti savo nuomonę, o visi kartu galėtume ją apginti“, – susirinkusiems kalbėjo Seimo pirmininkas.

Laisvės gynėjų susitikime pranešimus taip pat skaitys Raimundas Vaikšnoras, Vokietijos brigados Lietuvoje vadas Christophas Huberis (Kristofas Huberis), NATO pajėgų integravimo vieneto Lietuvoje atstovas pulkininkas leitenantas Giovanni Serra (Džovanis Sera).

Be jų renginyje kalbės Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos pareigūnė Olha Mosondz ir Lietuvos parlamento gynėjas, buvęs Ukrainos savanorių bataliono „Aidar“ kuopos vadas Jevhenas Dykyjus.

Šiame straipsnyje:
plakatas
Laisvės gynėjai
Seimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Vanagas
35 metai atkurtos Nepriklausomybės, o žmonės vis dar nesupranta, kad juodaakiai neandertaliečiai ir yra Lietuvos priešai. Jau milijoną Lietuvių išvarė iš Lietuvos. Apsižvalgykite, jie jau visur.
1
0
***
Šalin rankas nuo Lietuvos ! ___2024.12.10 08:43 Nurodė, kaip dirbo TS-LKD priklausęs šnipas: parengtas Rusijoje, gavo atlyginimą, dirbo profesionaliai Asmuo, turintis dvigubą Lietuvos ir Rusijos pilietybę, priklausantis TS–LKD partijai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai“, – pirmadienį pranešė Generalinės prokuratūros vyriausiasis prokuroras Artūras Urbelis. .delfi.lnews/daily/lithuania/nurode-kaip-dirbo-ts-lkd-priklauses-snipas-parengtas-rusijoje-gavo-atlyginima-dirbo-profesionaliai-120070991
1
0
Dar vieni
Lietuvos žmonių kiršintojai. man- akivaizdus faktas . O kam dirba tie, kurie silpnina Lietuvos žmonių vienybę ? Šalin rankas nuo Lietuvos, patryyyyjotai.
0
0
Visi komentarai (5)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų