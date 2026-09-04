 Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė: mane „išdūrė“

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė: mane „išdūrė“

„Tai buvo smūgis peiliu į nugarą“
2026-09-04 08:59
BNS inf.

Seimo narė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė patvirtino svarstanti palikti Socialdemokratų partiją bei frakciją parlamente, penktadienį pranešė naujienų portalas „Lrytas“.

Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė / P. Adamovič/BNS nuotr.

Politikė dar liepą tvirtino buvusi apgauta naujojo socdemų lyderio ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kai po pokyčių valdančiojoje koalicijoje neteko Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų.

„Pasižiūrėsime, kaip čia dėliosis dialogas. Bet iš tikrųjų galima sakyti, kad mane išdūrė, apgavo ir aš vadinu, kad tai buvo (smūgis) su peiliu į nugarą, o žaizda dabar kraujuoja. Kadangi žaizda kraujuoja, tai nežinau. Žinote, kaip yra su tokia kraujuojančia žaizda – labai sudėtinga, man atrodo, keliauti“, – portalui sakė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.

Komisijos pirmininko poste ją pakeitė socialdemokratas Algimantas Radvila.

Šiame straipsnyje:
Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė
socdemai
Seimo narė

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Komentarai

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Tai
ponia į seimą su socdemais kandidatavo tik dėl pareigų ? O kur ideologija ? Oi, čia gi sportas :)
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Pelėda
Ir kas juos renka...
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