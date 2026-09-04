Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė: mane „išdūrė“

Politikė dar liepą tvirtino buvusi apgauta naujojo socdemų lyderio ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus, kai po pokyčių valdančiojoje koalicijoje neteko Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkės pareigų.
„Pasižiūrėsime, kaip čia dėliosis dialogas. Bet iš tikrųjų galima sakyti, kad mane išdūrė, apgavo ir aš vadinu, kad tai buvo (smūgis) su peiliu į nugarą, o žaizda dabar kraujuoja. Kadangi žaizda kraujuoja, tai nežinau. Žinote, kaip yra su tokia kraujuojančia žaizda – labai sudėtinga, man atrodo, keliauti“, – portalui sakė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
Komisijos pirmininko poste ją pakeitė socialdemokratas Algimantas Radvila.
(be temos)
(be temos)