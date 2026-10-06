Laura Matjošaitytė: tapusi VRK nare, konsultacijų politinėms organizacijoms neteikiau

„Klausimai, dėl kurių praeityje galėjau teikti advokatės konsultacijas, VRK nebuvo sprendžiami man esant komisijos nare. Visi jie buvo išspręsti dar iki man tampant VRK nare 2025 metais. Nuo priesaikos dienos konsultacijų politinėms organizacijoms neteikiau ir sutarčių su jomis neturiu“, – rašte Seimo nariams, kurį matė BNS, nurodė L. Matjošaitytė.
„Taip pat paaiškinu, kad teisinių paslaugų sutartis su politine partija „Nemuno aušra“ nebuvo sudaryta. Partija man jokių mokėjimų neatliko“, – teigė ji.
L. Matjošaitytė pabrėžė, kad jai, kaip rinkimų teisės mokslininkei ir ekspertei, tenka bendrauti su įvairiomis organizacijomis, tačiau ypatingų ryšių ar įsipareigojimų ji neturi nė vienos partijos ar rinkimų komiteto atžvilgiu.
„Man einant VRK narės pareigas (...), privačius interesus deklaruoju įstatymų nustatyta tvarka, laikausi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos paskelbtų rekomendacijų. Man VRK svarstant klausimus, susijusius su partija („Nemuno aušra“ – BNS), pareiga nusišalinti nebuvo kilusi. Taip pat ir nebuvo kilusi pareiga deklaruoti santykio su partija“, – sakė L. Matjošaitytė.
Klausimas dėl nepasitikėjimo L. Matjošaityte į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas antrą kartą – rugsėjo 24 dieną svarstymas neįvyko jai pranešus, kad yra išvykusi ir negali dalyvauti svarstant nepasitikėjimo iniciatyvą.
Pirmadienį komisijos narė informavo Seimo pirmininką Juozą Oleką, kad į posėdį neatvyks, ir paprašė, jog nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant.
VRK ir LRT tarybos narė jau kelias savaites nedalyvauja viešuose šių institucijų posėdžiuose, nebendrauja su žurnalistais.
BNS rašė, kad nepasitikėjimą VRK nare inicijavo per 30 Seimo narių iš konservatorių, liberalų, demokratų frakcijų.
Naujienų portalas „Delfi“ pranešė, kad L. Matjošaitytė, būdama advokatė, prieš Seimo rinkimus konsultavo „Nemuno aušrą“ ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti.
Portalo žiniomis, 2024 metų rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Seimo rinkimų, L. Matjošaitytė „Nemuno aušros“ vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą.
Tame pačiame laiške ji paprašė „aušriečio“ perkelti jos rengtą atsakymą ant R. Puchovičiaus sukurto „Word“ dokumento, „kad neliktų mano metaduomenų“.
Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo.
Iš pradžių atsisakiusi atskleisti, ar iš partijos gavo užmokestį, vėliau teisininkė pranešė pinigų neuždirbusi. Ji atsisako komentuoti profesinių santykių su „Nemuno aušra“ detales, argumentuodama tai advokato ir kliento paslaptimi.
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtina, kad L. Matjošaitytė partijos nekonsultavo, už tai atlygio negavo, o jos siųstas laiškas su atsakymo VRK projektu rengtas pačių „aušriečių“, esą buvusios VRK vadovės prašyta tik jį peržiūrėti.
VRK šiuo metu aiškinasi opozicinės „Nemuno aušros“ gautų konsultacijų iš L. Matjošaitytės apimtį. Savo tyrimų ėmėsi Lietuvos advokatūra, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.
2017–2021 metais L. Matjošaitytė ėjo VRK pirmininkės pareigas. Į komisijos narės pareigas ji grįžo 2025 metų gegužę jos kandidatūrą pateikus „Nemuno aušros“ deleguotam tuometiniam teisingumo ministrui Rimantui Mockui.
Naujos sudėties komisija pernai sprendė dėl „Nemuno aušros“ politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų L. Matjošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimų, dalyje susilaikė.
VRK narė tvirtino, kad šie balsavimai nesudarė jai interesų konflikto ir pagrindo nusišalinti, nes sugrįžusi dirbti į komisiją neteikia konsultacijų politinėms organizacijoms.
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