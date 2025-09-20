 Liberalų sąjūdis ketvirtai kadencijai patvirtino Viktoriją Čmilytę-Nielsen partijos pirmininke

Liberalų sąjūdis ketvirtai kadencijai patvirtino Viktoriją Čmilytę-Nielsen partijos pirmininke

2025-09-20 12:20
BNS inf.

Opozicinio Liberalų sąjūdžio nariai šeštadienį suvažiavime ketvirtai kadencijai patvirtino Viktoriją Čmilytę-Nielsen partijos pirmininke.

Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas Liberalų sąjūdžio suvažiavimas
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje, vyksiančiame suvažiavime politikė taip pat pristatė dviejų metų kadencijos ataskaitą.

„Vertinu šį pasitikėjimą, mūsų kartu nueitą kelią. (...) Mes augame, daromės labiau matomi, ryškesni ir didmiesčiuose, ir sostinėje, ir regionuose“, – kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.

Nuo 2019-ųjų partijos pirmininkės pareigas einanti politikė per praėjusią savaitę vykusius rinkimus sulaukė 86,51 proc. liberalų palaikymo. Su ja varžėsi Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis, surinkęs kiek daugiau nei dešimtadalį balsų.

Šios politinės jėgos lyderio kadencija trunka dvejus metus, tačiau kadencijų skaičius nėra ribojamas.

Šiuo metu liberalai Seime turi dvylika atstovų.

Šiame straipsnyje:
Liberalų sąjūdis
suvažiavimas
Viktorija Čmilytė-Nielsen

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
eta pravda,
Dauguma tokius ir renka kurie eina zmonems per galvas,saves is sono nemato,o kitus pagatavi suesti,tokie tik tokius ir renka.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų