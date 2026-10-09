 Lietuva įteikė Rusijai griežto protesto notą dėl tęsiamų tyčinių smūgių Ukrainai

Lietuva įteikė Rusijai griežto protesto notą dėl tęsiamų tyčinių smūgių Ukrainai

2026-10-09 18:56
ELTOS inf.

Penktadienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestam Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta griežto protesto nota dėl Rusijos tęsiamų tyčinių smūgių Ukrainos civiliams gyventojams ir civilinės infrastruktūros naikinimo, pranešė ministerija. 

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Užsienio reikalų ministerija
Užsienio reikalų ministerija / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Kaip skelbia URM, notoje pažymima, kad spalio 7 d. naktį Rusijos karinės pajėgos sudavė tiesioginį raketų smūgį daugiabučiam gyvenamajam namui Prylukuose, Černihivo srityje, per kurį žuvo daugiau kaip dvi dešimtys civilių gyventojų, tarp jų penki vaikai, o apie penkias dešimtis žmonių buvo sužeista, įskaitant septynis vaikus.

Tuo metu spalio 8 d. Kramatorske Rusija smogė civilius gyventojus vežusiam viešajam transportui, pražudydama daugiau kaip tris dešimtis civilių gyventojų ir sužeisdama dar kelias dešimtis.

Anot URM, šie išpuoliai dar kartą patvirtina, kad Rusija sąmoningai taikosi į civilius gyventojus bei civilinius objektus.

URM pabrėžė, kad 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomas protokolas dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos griežtai įpareigoja šalis imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad civiliai gyventojai ir civiliniai objektai būtų apsaugoti nuo karinių operacijų keliamo pavojaus. Šias normas pažeidę asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Išreiškiant protestą pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus, taip pat laikytųsi savo įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę.

Šiame straipsnyje:
Užsienio reikalų ministerija
protesto nota
URM
Rusija

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