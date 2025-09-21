 Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Estijos oro erdvės pažeidimo

Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Estijos oro erdvės pažeidimo

2025-09-21 17:01
BNS inf.

Sekmadienį į Užsienio reikalų ministeriją (URM) iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje laikinajam reikalų patikėtiniui pareikštas griežtas protestas dėl rugsėjo 19 d. Rusijos karinių oro pajėgų naikintuvų įvykdyto Estijos Respublikos oro erdvės pažeidimo, skelbiama pranešime spaudai.

Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Estijos oro erdvės pažeidimo
Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl Estijos oro erdvės pažeidimo / S. Lisausko / BNS nuotr.

URM taip pat pareiškė protestą dėl tą pačią dieną atliktų pavojingų skrydžių virš Lenkijos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje esančios naftos platformos.

Kaip teigia ministerija, Rusijos atstovui pareikšta, kad Lietuva šiuos incidentus vertina kaip šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus, kuriais eskaluojama įtampą Baltijos jūros regione.

URM pareikalavo, kad Rusijos Federacija imtųsi visų priemonių, jog tokios provokacijos ateityje nepasikartotų.

Kaip teigiama pranešime, Rusijos ambasados atstovą šiandien iškvietė ir Latvijos užsienio reikalų ministerija. Tai – koordinuotas Baltijos šalių žingsnis, rodantis paramą Estijai.

Kaip buvo pranešta anksčiau, penktadienio rytą trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.

Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, o pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.

Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę. 

Šiame straipsnyje:
Užsienio reikalų ministerija
Rusija
nota Rusijai
estijos oro erdvės pažeidimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Nebėr kantrybės
Ne liežuviu malkit, o pirkit oro gynybos sistemas, minuokit pasienį. Lenkai jau ruošiasi tapti branduoline valstybe, o tie amsi kaip šuniukai...
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų