Lietuva reiškia griežtą protestą Rusijai

Atakos metu žuvo mažiausiai šeši civiliai Ukrainos gyventojai, dar daugiau sužalota, taip pat nukentėjo civilinė infrastruktūra, įskaitant elektrines, jūrų uostus, gyvenamuosius namus ir vaikų darželį.
Ministerijos notoje Rusijos ambasadai pabrėžiama, kad „Kremliaus nuolat vykdomi ciniški išpuoliai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra šiurkštus tarptautinės teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas“.
„Tokios atakos taip pat yra karo nusikaltimai pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnį, už kuriuos bus siekiama visapusiškos kaltųjų atsakomybės“, – teigiama pranešime.
Lietuva reiškia, kad šis Rusijos elgesys eilinį kartą demonstruoja, jog Kremliaus režimo nedomina taika ir jis toliau siekia pavergti savo kaimynę.
Anot pranešimo, Lietuva reikalauja, kad Rusija nedelsdama nutrauktų agresiją prieš Ukrainą, ir įsipareigoja toliau kartu su sąjungininkais padėti Ukrainai stiprinti gebėjimą apsiginti nuo šios agresijos.