Sovietų diktatorius Josifas Stalinas apie Didžiojo Tėvynės karo pradžią paskelbė po Vokietijos invazijos 1941 m.
Tinklalapis apskaičiavo, kad Raudonajai armijai prireikė 1 418 dienų atsigauti po pradinių nesėkmių prieš Vermachto kariuomenę, nužygiuoti į Berlyną ir kartu su sąjungininkais priversti Vokietiją pasiduoti.
Kita vertus, po 1 418 karo dienų Ukrainoje Rusijos armija „jau kelerius metus yra įstrigusi tuose pačiuose Donbaso kaimuose ir miesteliuose“, teigiama pranešime.
Rusija savo kaimynę užpuolė prieš beveik ketverius metus ir tikėjosi jos sostinę Kyjivą užimti per keletą dienų.
Rusijos valstybinė žiniasklaida apie šį palyginimą neužsiminė.
Maskva norėjo pakartoti to meto sėkmę, savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
„Jie vėl pažeidinėja žmonių teises, vėl elgiasi kaip fašistai, kartodami beveik visas blogiausias XX amžiaus įvykius“, – sakė jis.
„Bet vis tiek rusai vis dar bando užimti Donbasą, kaip ir prieš beveik ketverius metus. Jie nori dar kartą meluoti, kad „užėmė“ Kupianską.“
„Tai daug pasako apie sistemą, kurią sukūrė (Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas, ir apie jį asmeniškai“, – sakė V. Zelenskis.
Jo teigimu, šiuo metu kas dieną žūva po maždaug tūkstantį rusų karių. „Taip Rusija iš esmės moka už tai, kad karas nesibaigtų. Tai beprotybė.“ Jis pridūrė, kad šią „Rusijos beprotybę“ galima sustabdyti tik bendromis pastangomis.
Tiesa, „Meduza“ pridūrė, kad lyginti šiuos du karus nėra visiškai teisinga. Tiesioginis daugelio rodiklių palyginimas rodo, kad dabartinis karas yra egzistencinis tik Ukrainai.
Kyjivas su Vakarų parama sugeba tęsti karą, o Kremlius į egzistencinę kovą įsitraukti arba negali, arba nenori, vietoje to tik nežymiai stiprindamas pastangas.
Šiandien, 1 418-ąją karo dieną, Ukrainos žiniasklaida pranešė apie nedidelius rusų užimtus teritorijos plotus netoli Vovčansko Charkivo regione ir netoli Pokrovsko Donbase. Karinėmis temomis rašantis Ukrainos tinklaraštis „DeepState“ platformoje „Telegram“ paskelbė atitinkamus žemėlapius.