Kyjivas: Rusija puolė dar du civilinius laivus Juodojoje jūroje

Dėl šių smūgių viename iš laivų kilo gaisras ir buvo sužeistas vienas įgulos narys, parašė ministras platformoje „Telegram“.
Į laivus, plaukiančius į Ukrainą, Rusija taikosi kone nuo jau beveik ketverius metus besitęsiančios invazijos pradžios, o Kyjivas tai vadina „teroro“ kampanija, kuria siekiama sutrikdyti jo jūrų eksportą.
Maskva, kuri neigia puolanti civilius, yra įspėjusi, jog esą gali būti laikoma, kad bet koks laivas, plaukiantis į Ukrainos uostus, gabena karinį krovinį.
„Priešo dronas smogė su Panamos vėliava plaukiojančiam tanklaiviui, kuris laukė įplaukimo į uostą, kad pakrautų augalinį aliejų. Deja, buvo sužeistas vienas įgulos narys“, – platformoje „Telegram“ pranešė Oleksijus Kuleba.
„Taip pat buvo pultas laivas, plaukiojantis su San Marino vėliava, kuris išplaukė iš uosto su kukurūzų kroviniu... Tai dar vienas įrodymas, kad Rusija sąmoningai puola civilinius laivus, tarptautinę prekybą ir jūrų saugumą“, – pridūrė jis.
Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis sakė, kad laivams buvo smogta netoli Čornomorsko uosto pietinėje Ukrainos pakrantėje.