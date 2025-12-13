Ukraina: Rusijos dronas smogė į Turkijos krovininį laivą Juodojoje jūroje

Tai įvyko praėjus dienai po to, kai dėl Rusijos oro smūgio Ukrainos Juodosios jūros Odesos srities uoste kitame Turkijai priklausančiame laive kilo gaisras.
„Rusija dronu tikslingai smogė Turkijos laivui „VIVA“, kuris plaukė į Egiptą su saulėgrąžų aliejaus kroviniu“, – socialiniuose tinkluose pranešė Ukrainos karinis jūrų laivynas ir pridūrė, kad nė vienas iš vienuolikos įgulos narių nebuvo sužeistas, o laivas galėjo tęsti kelionę.
Karinis jūrų laivynas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti apgadintas laivas, vanduo ant denio ir, atrodo, drono variklis.
Laivas plaukė Ukrainos išskirtinėje ekonominėje zonoje, naudodamasis vadinamuoju grūdų koridoriumi, kuris turėtų užtikrinti saugų svarbių žemės ūkio produktų gabenimą per Juodąją jūrą.
Penktadienį per Rusijos oro smūgį Ukrainos Juodosios jūros Odesos srities uoste buvo apgadintas Turkijai priklausantis keltas, pranešė Kyjivas ir kelto operatorė.
„Rusija surengė raketų smūgį civilinei uosto infrastruktūrai Odesos srityje“, – tuomet pranešė Ukrainos atstatymo ministras Oleksijus Kuleba „Telegram“ tinkle ir pridūrė, kad buvo apgadintas turkų keltas, bet aukų nėra.
Turkijos jūrų transporto bendrovė „Cenk Shipping“ penktadienį paskelbtame pareiškime nurodė, kad jos laivas, „kuriuo maršrutu Karasu–Odesa buvo gabenami tik švieži vaisiai, daržovės ir maisto produktai, šiandien 16 val. vietos (ir Lietuvos) laiku, netrukus po to, kai prisišvartavo Čornomorsko uoste, patyrė oro smūgį“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose buvo matyti degantis mėlynai baltas laivas.
„Juodoji jūra neturėtų tapti Rusijos ir Ukrainos konfrontacijos zona“
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas (Redžepas Tajipas Erdohanas) šeštadienį perspėjo, kad Juodoji jūra neturėtų virsti Rusijos ir Ukrainos „konfrontacijos zona“.
„Juodoji jūra neturėtų būti laikoma konfrontacijos zona. Tai nebūtų naudinga nei Rusijai, nei Ukrainai. Visiems reikia saugios laivybos Juodojoje jūroje“, – sakė prezidentas, kurį citavo Turkijos oficialioji naujienų agentūra „Anadolu“.
Kyjivas ir laivo operatorius nurodė, kad penktadienį per Rusijos smūgius Odesos uoste Juodosios jūros regione buvo apgadintas Turkijai priklausantis laivas.
Ši ataka surengta praėjus kelioms valandoms po to, kai R. T. Erdoganas šį klausimą iškėlė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.
Per susitikimą Turkmėnistane Turkijos prezidentas paragino paskelbti „ribotas paliaubas“ atakoms prieš uostus ir energetikos infrastruktūrą.
„Anadolu“ pranešė, kad V. Putinas ir R. T. Erdoganas derybų metu daugiausia kalbėjosi apie karą ir taikos pastangas.
„Kaip ir visi kiti veikėjai, Putinas puikiai žino, kokią poziciją šiuo klausimu užima Turkija“, – sakė turkų prezidentas.
„Tikimės, kad po šio susitikimo su V. Putinu turėsime galimybę taikos planą aptarti ir su JAV prezidentu (Donaldu) Trumpu (Donaldu Trampu), – pridūrė jis. – Taika netoli, mes ją matome.“