Zelenskis: sudavusi naujų smūgių Ukrainai, Rusija „neša karą į Naujuosius metus“

„Rusija sąmoningai neša karą į Naujuosius metus, per naktį prieš Ukrainą paleidusi daugiau nei du šimtus dronų“, – parašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
„Taikiniai buvo mūsų energetikos infrastruktūra“, – pridūrė jis.
Rusija beveik ketverius metus besitęsiantį karą „neša į Naujuosius metus“, paleidusi į Ukrainą daugiau nei 200 dronų ir daugiausia taikydamasi į energetikos infrastruktūrą, ketvirtadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
