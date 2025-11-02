Zelenskis: Rusija per savaitę prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 70 raketų ir 1,5 tūkst. dronų

„Rusija beveik kiekvieną naktį puola mūsų žmones įvairiais ginklais. Nuo vakar vakaro būta išpuolių prieš mūsų bendruomenes – smūgiai Dnipropetrovsko, Zaporižios, Charkivo, Černihivo ir Odesos srityse. Deja, yra žuvusiųjų ir sužeistųjų. Reiškiu užuojautą visiems, kurie dėl šių atakų neteko artimųjų“, – pareiškė V. Zelenskis.
Pasak prezidento, rusai vien šią savaitę smūgiams į civilius gyventojus Ukrainoje panaudojo beveik 1,5 tūkst. puolamųjų bepiločių orlaivių, 1 tūkst. 170 valdomų aviacinių bombų ir daugiau nei 70 įvairaus tipo raketų. Smogta į paprastus gyvenamuosius pastatus, civilinę infrastruktūrą, be to, būta teroristinių atakų prieš energetikos objektus.
Prezidentas padėkojo visiems žmonėms, kurie teikė pagalbą po Rusijos smūgių.
„Esu dėkingas visiems, kurie padeda po šių smūgių – mūsų gelbėtojams, kurie visada greitai atvyksta į įvykio vietą, mūsų energetikams, medikams ir visoms avarinėms tarnyboms“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak valstybės vadovo, „akivaizdu, kad Maskva pirmiausia siekia pakenkti mūsų žmonėms“.
„Būtent todėl aktyviai dirbame, kad šią žiemą užtikrintume patikimą paramą mūsų energetikos sektoriui. Jau turime konkrečius susitarimus su partneriais. Indėliais į Ukrainos energetikos paramos fondą arba tiekdamos reikalingą įrangą mus jau remia Jungtinės Valstijos, Norvegija, Vokietija, Nyderlandai, Kanada, Jungtinė Karalystė, Italija, Japonija, Lietuva, Danija, Švedija, Estija, Ispanija ir Europos Komisija. Esame dėkingi visiems, kurie palaiko Ukrainą!“ – akcentavo V. Zelenskis.