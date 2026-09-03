Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl hibridinių atakų prieš Europos valstybes ir karo Ukrainoje

Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui įteiktos dvi griežto protesto notos.
„Lietuva, solidarizuodamasi su savo strategine partnere Vokietija, pasmerkė 2026 metų rugpjūčio 4 dieną mėgintą surengti dronų ataką Leipcigo-Halės oro uoste, už kurią, kaip paskelbė Vokietijos žinybos, yra atsakinga Rusijos valstybė“, – teigiama pranešime.
URM pabrėžia, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryžtingai reaguos į kiekvieną Rusijos mėginimą vykdyti hibridines atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus, įskaitant diversijas, sabotažą, kibernetinius ir kitokio pobūdžio išpuolius.
„Bet kokie tokio pobūdžio veiksmai prieš vieną iš sąjungininkų laikytini išpuoliu prieš visos euroatlantinės bendruomenės saugumą. Visi Rusijos mėginimai susilpninti bendrą atgrasymo politiką ir ryžtą remti Ukrainą yra pasmerkti nesėkmei“, – akcentuoja ministerija.
Protesto notoje dėl tęsiamų Ukrainos apšaudymų pažymima, kad rugsėjo 1 dieną Rusijos oro antpuolis prieš Kyjivą ir jo sritį pražudė dvylikos civilių gyventojų gyvybes, dar kelių dešimčių gyventojų – įskaitant ir tris vaikus – sužalojimai fiksuoti 28 Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse.
Per kombinuotą ataką sugriauti ir apgadinti gyvenamieji namai, taip pat reikšmingai nukentėjo civilinė infrastruktūra, visų pirma geležinkelio objektai.
Išreiškiant protestą pareikalauta, kad Rusija nedelsdama nutrauktų hibridines atakas ir kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus bei mėginimus juos įvykdyti Europoje, taip pat sustabdytų karinę agresiją prieš Ukrainą, joje vykdomus karo nusikaltimus ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, taip pat išvestų savo okupacines pajėgas iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos.
BNS rašė, kad dar antradienį Vokietija apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones.
ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas) sakė, kad vis įžūlesni Rusijos bandymai destabilizuoti Europą kelia vis didėjančią kraujo praliejimo riziką.