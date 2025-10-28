Lietuva pareiškė protestą Rusijai dėl tęsiamų masinių Ukrainos apšaudymų

Antradienį ministerija įteikė dar vieną protesto notą Rusijos laikinajam reikalų patikėtiniui dėl jo atstovaujamos šalies karinių pajėgų vykdomų veiksmų.
„Vien per praėjusią savaitę Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 1,3 tūkst. koreguojamų aviacinių bombų, beveik 1,2 tūkst. kovinių dronų ir daugiau nei 50 įvairaus tipo raketų. Dėl šių išpuolių įvairiuose Ukrainos regionuose nukentėjo gyvenamieji namai ir civilinė infrastruktūra, žuvo ir buvo sužeista civilių“, – teigiama antradienį išplatintame URM pranešime.
Protesto notoje ministerija taip pat pasmerkė spalio 23 dieną Kramatorske Rusijos pajėgų įvykdytą Ukrainos žiniasklaidos atstovų – „Freedom TV“ žurnalistės ir operatoriaus – nužudymą.
Pabrėžta, kad žurnalistai, kaip ir visi civiliai, yra saugomi pagal Ženevos konvencijas dėl karo aukų apsaugos ir kitus tarptautinės humanitarinės teisės aktus.
„Lietuva ir toliau sieks, kad Rusijai būtų taikomos dar griežtesnės ir paveikesnės sankcijos, būtų didinamos Ukrainos galimybės apsiginti nuo agresijos ir visi kaltieji dėl Rusijos pradėto agresijos karo bei vykdomų karo nusikaltimų sulauktų baudžiamosios atsakomybės“, – rašoma pranešime.
URM pabrėžė, kad Rusijos sistemiškai prieš Ukrainą vykdomi karo nusikaltimai negali tapti „eiliniu įvykiu“, ir yra pasirengusi į juos nuolat reaguoti.