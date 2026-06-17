Lietuva reiškia protestą Rusijai

Rusijos smūgių pasekmes šią savaitę patyrė UNESCO pasaulio paveldo objektas – Kyjivo Pečorų laura.
Anot URM, didžiulė žala padaryta komplekse esančiai Kyjivo Švč. Dievo Motinos Ėmimo į dangų katedrai. Be to, šią savaitę nuo Rusijos bepiločių orlaivių ir raketų smūgių nukentėjo Nacionalinė Oleksandro Dovženko kino studija ir dvi švietimo įstaigos Kyjive, koledžas ir mokykla Dnipre, Charkivo meno muziejus.
Kyjivo Pečorų laura, vienuolynas su simboliniais auksiniais kupolais, pastaraisiais metais pateko į antraštes po to, kai buvo išvaryti jos vienuoliai, kaltinti ryšiais su Maskva.
Ukrainos stačiatikių bažnyčia 2022 metais oficialiai atsiskyrė nuo Rusijos, o po dvejų metų Ukrainos vyriausybė uždraudė su Maskva susijusį Ukrainos stačiatikių bažnyčios padalinį.
Instituciniu lygmeniu Rusijos stačiatikių bažnyčia visapusiškai remia prezidentą Vladimirą Putiną nuo tada, kai jis 2022 metais pradėjo Rusijos puolimą Ukrainoje.
Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei ketverius metus.